Οι προβληματισμοί επικεντρώνονται κυρίως στη συνεχιζόμενη επιδημία της νόσου στην Κεντρική Αφρική, όπου οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι που έχουν έρθει σε επαφή με πιθανά κρούσματα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί ή υποβληθεί σε εξετάσεις.

Μέχρι σήμερα, το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα έχει καταγραφεί στην Ουγκάντα και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τους θανάτους να ξεπερνούν τους 220. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προειδοποιήσει ότι η εξάπλωση της επιδημίας εξελίσσεται ταχύτερα από την υγειονομική ανταπόκριση, γεγονός που δυσχεραίνει τον έλεγχο της κατάστασης.

Ο μικροβιολόγος του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ, Σάιμον Κλαρκ, επισήμανε ότι ο Έμπολα έχει στο παρελθόν εξαπλωθεί εκτός αφρικανικής ηπείρου και συνεπώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα αντίστοιχο ενδεχόμενο και σήμερα. Ωστόσο, σημείωσε ότι η πιθανότητα παραμένει περιορισμένη, καθώς ο αριθμός των ατόμων από τις πληγείσες περιοχές που θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική είναι σχετικά μικρός.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι κατά το ξέσπασμα του Έμπολα στη Δυτική Αφρική το 2014 καταγράφηκαν περιπτώσεις μετάδοσης μέσω διεθνών αεροπορικών μετακινήσεων, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν απρόβλεπτες εξελίξεις.

Το φετινό Μουντιάλ θεωρείται η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, καθώς για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν 48 εθνικές ομάδες. Εκτιμάται ότι περίπου 5,5 εκατομμύρια φίλαθλοι θα ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, η οποία εξασφάλισε την παρουσία της στη διοργάνωση. Ειδικοί επισημαίνουν ότι θεωρητικά ένας ταξιδιώτης θα μπορούσε να έχει μολυνθεί χωρίς να εμφανίζει ακόμη συμπτώματα, δεδομένου ότι τα πρώτα σημάδια της νόσου συχνά μοιάζουν με εκείνα μιας κοινής ίωσης.

Σύμφωνα με τον καθηγητή ιατρικής κοινωνιολογίας Ρόμπερτ Ντίνγκγουολ, το πλέον ανησυχητικό σενάριο θα ήταν ένα άτομο να μολυνθεί λίγο πριν ξεκινήσει ένα μεγάλο ταξίδι. Όπως εξήγησε, τα αρχικά συμπτώματα του Έμπολα είναι συνήθως ήπια και δύσκολα διακρίνονται από άλλες ασθένειες, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει τον έγκαιρο εντοπισμό ενός πιθανού κρούσματος.

Ετσι μεταδίδεται ο ιός Έμπολα

Το στέλεχος Bundibugyo μεταδίδεται από άγρια ζώα, όπως νυχτερίδες και πρωτεύοντα θηλαστικά, ενώ στη συνέχεια μπορεί να περάσει από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σωματικών υγρών, όπως το αίμα, τα κόπρανα και ο εμετός, ή μέσω μολυσμένων επιφανειών. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονη κόπωση, μυϊκούς πόνους και πονόλαιμο, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια ή εσωτερικές αιμορραγίες. Σύμφωνα με ειδικούς, η θνησιμότητα του συγκεκριμένου στελέχους μπορεί να φθάσει έως και το 40%.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα ελέγχου. Την προηγούμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν την είσοδο σε μη Αμερικανούς πολίτες που έχουν ταξιδέψει πρόσφατα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν. Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες, όσοι επιθυμούν να εισέλθουν στη χώρα δεν θα πρέπει να έχουν βρεθεί σε κάποια από τις συγκεκριμένες χώρες κατά τις τελευταίες 21 ημέρες.