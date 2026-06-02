Η σορός μιας αγνοούμενης εργαζόμενης σε πυρηνικό εργαστήριο εντοπίστηκε σχεδόν έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή της, δίπλα σε όπλο, σε μια υπόθεση που έρχεται να προστεθεί σε σειρά ανεξήγητων εξαφανίσεων και αιφνίδιων θανάτων ανθρώπων με διασυνδέσεις σε ευαίσθητες εγκαταστάσεις εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Τα λείψανα της 54χρονης Μελίσα Κάσιας, η οποία εργαζόταν στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος στο Νέο Μεξικό, βρέθηκαν το Σαββατοκύριακο στο Εθνικό Δάσος Carson, περίπου 10 χιλιόμετρα από το σημείο όπου είχε θεαθεί ζωντανή για τελευταία φορά, στις 26 Ιουνίου 2025.

Όπως αναφέρει η New York Post, η ταυτοποίησή της επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα από την Πολιτειακή Αστυνομία του Νέου Μεξικού. Κοντά στη σορό της, στην περιοχή McGaffey Ridge, βρέθηκε ένα πιστόλι. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει την ακριβή αιτία θανάτου ούτε τον χρόνο κατά τον οποίο εκτιμάται ότι πέθανε.

Τα τελευταία ίχνη της Μελίσα Κάσιας και τα ερωτήματα γύρω από το όπλο

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τη σορό εντόπισε πεζοπόρος σε περιοχή όπου συνεργεία της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ εργάζονταν τακτικά από τον Δεκέμβριο στο πλαίσιο έργου αποκατάστασης. Η Μελίσα Κάσιας εργαζόταν ως διοικητική βοηθός στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος, μια εγκατάσταση που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για το περίφημο Manhattan Project και έκτοτε συνδέεται στενά με την έρευνα των ΗΠΑ στον τομέα των πυρηνικών όπλων.

Την ημέρα της εξαφάνισής της, η παντρεμένη μητέρα φέρεται να διέγραψε όλα τα δεδομένα από τα κινητά της τηλέφωνα, πριν τα αφήσει πίσω μαζί με την ταυτότητά της και φύγει από το σπίτι της στο Ranchos de Taos, μια απομακρυσμένη κοινότητα περίπου 70 μίλια βορειοανατολικά της Σάντα Φε. Νωρίτερα, είχε αφήσει τον σύζυγό της, Μαρκ, επίσης εργαζόμενο στο Λος Άλαμος, στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου, λέγοντας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι είχε ξεχάσει την κάρτα εισόδου της και έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι. Η κόρη του ζευγαριού, Σιέρα, είπε στους ερευνητές ότι η μητέρα της της άφησε ένα σάντουιτς και της ανέφερε πως σκόπευε να εργαστεί από το σπίτι, επειδή είχε ξεχάσει την κάρτα της.

Κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν για τελευταία φορά γύρω στις 14:20 τοπική ώρα να περπατά μόνη προς τα ανατολικά στην State Road 518, περίπου τρία μίλια από το σπίτι της. Παραμένει ασαφές αν η Μελίσα Κάσιας κατείχε όπλο, ενώ η Πολιτειακή Αστυνομία του Νέου Μεξικού συνεχίζει την εξέταση του σημείου και την ιχνηλάτηση της προέλευσης του πιστολιού.

Σειρά μυστηριωδών εξαφανίσεων και θανάτων σε ευαίσθητα ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ

Η Μελίσα Κάσιας είναι ένα από τα τέσσερα πρόσωπα με συνδέσεις σε αμερικανικά αμυντικά και πυρηνικά προγράμματα που έχουν εξαφανιστεί ή πεθάνει αιφνιδίως τα τελευταία χρόνια.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο 79χρονος πρώην εργαζόμενος του Λος Άλαμος, Άντονι Τσάβεζ, ο οποίος εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος όταν έφυγε πεζός από το σπίτι του στις 4 Μαΐου 2025, μόλις επτά εβδομάδες πριν από την Casias. Ο Στίβεν Γκαρσία, κυβερνητικός εργολάβος που εργαζόταν σε μεγάλη εγκατάσταση στο Αλμπουκέρκι, εξαφανίστηκε επίσης αφού έφυγε από το σπίτι του στις 28 Αυγούστου 2025, έχοντας μαζί του μόνο ένα πιστόλι και χωρίς έγγραφα ταυτοποίησης.

Η αλληλουχία μυστηριωδών θανάτων και εξαφανίσεων τα τελευταία χρόνια φέρεται να ξεκίνησε το 2023 με τον θάνατο του έμπειρου επιστήμονα της NASA, Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο 59χρονος Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, ο οποίος εργαζόταν στο Jet Propulsion Laboratory της NASA για σχεδόν 25 χρόνια, πέθανε στις 30 Ιουλίου, με τις αρχικές ενδείξεις να παραπέμπουν σε φυσικά αίτια. Την επόμενη χρονιά, όμως, δύο ακόμη πρόσωπα που συνδέονταν με το JPL πέθαναν ή εξαφανίστηκαν. Το 2024, ο ειδικός στη διαστημική έρευνα Φρανκ Μάιβαλντ πέθανε στο Λος Άντζελες σε ηλικία 61 ετών.

Η Μόνικα Ρέζα, 60χρονη μηχανικός αεροδιαστημικής και διευθύντρια της ομάδας επεξεργασίας υλικών του εργαστηρίου της NASA, εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία σε δάσος του Λος Άντζελες τον Ιούνιο του 2025. Παράλληλα, ο απόστρατος υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας, Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, αγνοείται από τις 27 Φεβρουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι του στο Αλμπουκέρκι, αφήνοντας πίσω το κινητό του τηλέφωνο, τα συνταγογραφούμενα γυαλιά του και φορητές ηλεκτρονικές συσκευές.

Το FBI έχει πλέον εμπλακεί στην αναζήτηση του 68χρονου Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε ορισμένα από τα πιο προηγμένα αεροδιαστημικά ερευνητικά προγράμματα του Πενταγώνου και είχε διατελέσει επικεφαλής του Air Force Research Laboratory στη βάση Wright-Patterson στο Οχάιο.

Οι εικασίες γύρω από τις υποθέσεις εντάθηκαν περαιτέρω μετά τους θανάτους διακεκριμένων επιστημόνων τους τελευταίους μήνες.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο καθηγητής του MIT, Νούνο Φ. Γ. Λουρέιρο, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι του κοντά στη Βοστώνη από ένοπλο, ο οποίος είχε προηγουμένως σκοτώσει δύο φοιτητές σε επίθεση στο Πανεπιστήμιο Brown, στο Ρόουντ Άιλαντ. Ο 47χρονος φυσικός και επιστήμονας στον τομέα της πυρηνικής σύντηξης ηγούνταν του Plasma Science and Fusion Center του MIT, με στόχο την προώθηση τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και άλλων κρίσιμων ερευνητικών εφαρμογών.

Τον Φεβρουάριο, ο 67χρονος αστροφυσικός του California Institute of Technology, Καρλ Γκριλμάιρ, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι του έξω από το Λος Άντζελες από άγνωστο δράστη. Αρκετοί από όσους εξαφανίστηκαν ή πέθαναν φέρονται να είχαν συνδέσεις με έρευνες ή δημόσιες συζητήσεις γύρω από τα UFO.

Το 2024, ο πρώην αξιωματικός πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Μάθιου Τζέιμς Σάλιβαν, 39 ετών, πέθανε αιφνιδίως πριν προλάβει να καταθέσει σε ομοσπονδιακή υπόθεση καταγγελίας σχετικά με UFO, σύμφωνα με τον βουλευτή Eric Burlison από το Μιζούρι. Η δημόσια νεκρολογία του δεν ανέφερε την αιτία θανάτου. Την ίδια ώρα, θεωρητικοί συνωμοσίας επανεξετάζουν και τον θάνατο της 34χρονης Έιμι Έσκριτζ το 2022, η οποία είχε συνιδρύσει το Institute for Exotic Science στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα.

Παρά τις εικασίες, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει στοιχεία που να συνδέουν επίσημα τις παραπάνω υποθέσεις μεταξύ τους. Οι έρευνες για επιμέρους περιστατικά παραμένουν σε εξέλιξη, ενώ αρκετά κρίσιμα ερωτήματα, όπως τα αίτια θανάτου, οι συνθήκες εξαφάνισης και τα πιθανά κίνητρα, παραμένουν αναπάντητα.