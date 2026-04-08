Ένας ακόμα επιστήμονας με δεσμούς με το αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα προστίθεται στη συνεχώς αυξανόμενη λίστα θανάτων και εξαφανίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους ειδικούς εθνικής ασφάλειας.

Ο Μάικλ Ντέιβιντ Χικς, ερευνητής στο Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA, πέθανε στις 30 Ιουλίου 2023 σε ηλικία 59 ετών, ωστόσο η αιτία θανάτου του δεν έγινε ποτέ γνωστή, ενώ δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τη διενέργεια νεκροψίας. Ο Χικς εργάστηκε στο JPL από το 1998 έως το 2022 και είχε στο ενεργητικό του περισσότερες από 80 επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετέχοντας σε πολυάριθμες ερευνητικές ομάδες που συνέβαλαν στην κατανόηση των φυσικών ιδιοτήτων κομητών και αστεροειδών.

Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στο πρόγραμμα DART της NASA, το οποίο είχε στόχο να εξετάσει αν είναι δυνατή η εκτροπή επικίνδυνων αστεροειδών από τη Γη, ενώ είχε εργαστεί και στην αποστολή Deep Space 1, η οποία δοκίμασε νέες τεχνολογίες διαστημοπλοίων και πραγματοποίησε πτήση κοντά από κομήτη το 2001.

Παρότι δεν υπάρχουν δημόσιες καταγγελίες για εγκληματική ενέργεια, η υπόθεση του Χικς αποτελεί το ένατο περιστατικό θανάτου ή εξαφάνισης προσώπου με δεσμούς με τα διαστημικά ή πυρηνικά μυστικά των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στους κύκλους της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τρεις από αυτούς τους επιστήμονες είχαν στενές σχέσεις με τον Χικς, καθώς εργάζονταν επίσης στο Jet Propulsion Laboratory ή συμμετείχαν σε αποστολές της NASA. Η Μόνικα Ρέζα, νέα διευθύντρια της ομάδας επεξεργασίας υλικών του JPL, εξαφανίστηκε χωρίς ίχνος τον Ιούνιο του 2025, μόλις λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Δύο ακόμα άνδρες με ισχυρούς δεσμούς με το JPL έχασαν πρόσφατα τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο επί χρόνια συνεργάτης του Χικς, Φρανκ Μάιβαλντ, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο του 2024 σε ηλικία 61 ετών, με ακόμα λιγότερη δημοσιότητα γύρω από τον αιφνίδιο θάνατό του.

Την ίδια στιγμή, ο αστροφυσικός, Καρλ Γκρίλμαϊρ, 67 ετών, δολοφονήθηκε στη βεράντα του σπιτιού του στις 16 Φεβρουαρίου 2026. Ο ερευνητής του California Institute of Technology είχε στενή συνεργασία με το JPL της NASA και είχε συμμετάσχει προσωπικά σε σημαντικές αποστολές διαστημικών τηλεσκοπίων.

Η Daily Mail επικοινώνησε με τη NASA, το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, όπου είχε φοιτήσει ο Χικς, καθώς και με φίλους και συναδέλφους του, ζητώντας σχόλια για τις συνθήκες του θανάτου του.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε διαδικτυακά αφιερώματα στη μνήμη του Χικς δεν γίνεται καμία αναφορά σε προβλήματα υγείας πριν από τον θάνατό του, ο οποίος φαίνεται να επήλθε ξαφνικά, περίπου έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από το JPL.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάστηκε και μετά τον θάνατο του Μάιβαλντ στις 4 Ιουλίου 2024, όταν ο διακεκριμένος ερευνητής του JPL πέθανε στο Λος Άντζελες υπό άγνωστες συνθήκες. Παρά το γεγονός ότι είχε τιμηθεί με τον τίτλο Principal του JPL, διάκριση που απονέμεται σε επιστήμονες με εξαιρετική ατομική συμβολή, δεν υπήρξαν δημόσιες δηλώσεις από τις Aρχές, ενώ το μόνο στοιχείο που καταγράφηκε ήταν μία διαδικτυακή νεκρολογία.

Η NASA και το JPL δεν έχουν σχολιάσει τους θανάτους των Μάιβαλντ και Χικς, ούτε απάντησαν στα ερωτήματα της Daily Mail σχετικά με τη φύση της εργασίας των επιστημόνων πριν από τον θάνατό τους.

Τον Ιούνιο του 2023, μόλις 13 μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Μάιβαλντ ήταν επικεφαλής ερευνητής σε μια σημαντική ανακάλυψη που θα μπορούσε να βοηθήσει μελλοντικές διαστημικές αποστολές να εντοπίσουν σαφή σημάδια ζωής σε άλλους κόσμους, εντός και εκτός του ηλιακού συστήματος.

Όσον αφορά τον Γκρίλμαϊρ, είχε συμβάλει στην ανακάλυψη νερού σε έναν μακρινό πλανήτη, με συναδέλφους του να χαρακτηρίζουν το έργο του «ευφυές» και να επισημαίνουν ότι η έρευνά του θα μπορούσε να δείχνει ενδείξεις ζωής σε απόσταση μικρότερη των 160 ετών φωτός από τη Γη. Σύμφωνα με το προφίλ του στο Caltech, είχε επίσης εργαστεί στα προγράμματα NEOWISE και NEO Surveyor, διαστημικά τηλεσκόπια υπερύθρων που εντοπίζουν αστεροειδείς, με ειδικούς να εκφράζουν ανησυχία ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί και σε προηγμένα συστήματα πυραύλων.

Η αλυσίδα θανάτων και εξαφανίσεων έχει τραβήξει την προσοχή του Κογκρέσου και μελών της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, οι οποίοι βλέπουν ένα ανησυχητικό μοτίβο γύρω από επιστήμονες με γνώση σε πυραυλικά συστήματα και κινητήρες.

Ο πρώην βοηθός διευθυντής του FBI, Κρις Σουέκερ, δήλωσε στην Daily Mail: «Μπορεί κανείς να πει ότι όλα αυτά είναι ύποπτα και πρόκειται για επιστήμονες που έχουν εργαστεί σε κρίσιμες τεχνολογίες». Ο ίδιος υποστήριξε ότι πολλές ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, τόσο εχθρικές όσο και σύμμαχες προς τις ΗΠΑ, στοχεύουν εδώ και δεκαετίες Αμερικανούς που κατέχουν τεχνολογικά μυστικά της χώρας.

Ο βουλευτής του Τενεσί, Τιμ Μπάρτσετ, δήλωσε τον Μάρτιο στην Daily Mail: «Υπήρξαν και άλλοι σε όλη τη χώρα που εξαφανίστηκαν υπό ύποπτες συνθήκες. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή». Ο ίδιος αναφέρθηκε σε τουλάχιστον τέσσερις ακόμα υποθέσεις που ερευνώνται τους τελευταίους μήνες, μεταξύ των οποίων η εξαφάνιση του απόστρατου στρατηγού της Πολεμικής Αεροπορίας, Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, και η δολοφονία του διακεκριμένου φυσικού, Νούνο Λουρέιρο.

Ο ΜακΚάσλαντ, 68 ετών, εξαφανίστηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2026 χωρίς να αφήσει ίχνη, αφού φέρεται να έφυγε πεζός από το σπίτι του έχοντας μαζί του μόνο ένα όπλο χειρός. Η εξαφάνισή του, καθώς φέρεται να κατείχε μυστικά σχετικά με πυρηνικά και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, συνδέεται με τη Ρέζα και τον Γκρίλμαϊρ μέσω της εργασίας τους σε προηγμένα πυραυλικά συστήματα.

Ως διοικητής του Air Force Research Lab (AFRL), ο ΜακΚάσλαντ επέβλεπε και ενέκρινε τη χρηματοδότηση για το έργο της Ρέζα, το οποίο αφορούσε την ανάπτυξη νέου μετάλλου για τη δημιουργία κινητήρων πυραύλων νέας γενιάς. Παράλληλα, η εργασία του Γκρίλμαϊρ με τα προγράμματα NEOWISE και NEO Surveyor έχει συνδεθεί και με την Πολεμική Αεροπορία, καθώς τα τηλεσκόπια της NASA χρησιμοποιούν παρόμοια συστήματα με εκείνα που αξιοποιεί ο στρατός για την παρακολούθηση δορυφόρων και υπερηχητικών πυραύλων.

Η δολοφονία του Νούνο Λουρέιρο, αν και δεν έχει συνδεθεί άμεσα με τις υπόλοιπες υποθέσεις, έχει προκαλέσει επίσης ερωτήματα, καθώς σύμφωνα με τον Μπάρτσετ, τον Σουέκερ και ανεξάρτητους ερευνητές, το πρωτοποριακό έργο του στην πυρηνική σύντηξη ενδέχεται να τον κατέστησε στόχο ευρύτερης συνωμοσίας κατά Αμερικανών επιστημόνων.

Ο Νούνο Λουρέιρο, 47 ετών, δολοφονήθηκε στο σπίτι του στο προάστιο Μπρούκλαϊν της Βοστώνης στις 15 Δεκεμβρίου 2025. Οι Aρχές ανέφεραν ότι δράστης ήταν ο Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, πρώην συμμαθητής του από την Πορτογαλία.

«Αυτό συμβαίνει από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου», εξήγησε ο Σουέκερ. «Ιδιαίτερα όταν η πυρηνική και πυραυλική τεχνολογία άρχισαν να αναπτύσσονται».

Δύο ακόμα πρόσωπα με δεσμούς με πυρηνική έρευνα εξαφανίστηκαν με διαφορά λίγων εβδομάδων. Ο Άντονι Τσάβες και η Μελίσα Κάσιας, οι οποίοι εργάζονταν στο Los Alamos National Laboratory, χάθηκαν το 2025 από τα σπίτια τους υπό σχεδόν πανομοιότυπες συνθήκες.

Ο Τσάβες, 79 ετών, είχε εργαστεί στο ερευνητικό κέντρο μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2017, ενώ η Κάσιας, 54 ετών, ήταν ενεργή διοικητική υπάλληλος και εκτιμάται ότι διέθετε υψηλό επίπεδο διαβάθμισης ασφαλείας. Και οι δύο εθεάθησαν για τελευταία φορά να αποχωρούν πεζοί από τις κατοικίες τους στο Νέο Μεξικό, αφήνοντας πίσω αυτοκίνητα, κλειδιά, πορτοφόλια και κινητά τηλέφωνα, πριν εξαφανιστούν χωρίς κανένα ίχνος.

Σε ακόμα ένα μυστηριώδες περιστατικό, ο Τζέισον Τόμας, ερευνητής φαρμακευτικής εταιρείας που δοκίμαζε θεραπείες για τον καρκίνο στη Novartis, βρέθηκε νεκρός σε λίμνη της Μασαχουσέτης στις 17 Μαρτίου 2026, αφού είχε εξαφανιστεί χωρίς ίχνος τρεις μήνες νωρίτερα.

Ο Μπάρτσετ εξαπέλυσε έντονη κριτική κατά της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, κατηγορώντας συγκεκριμένα τις λεγόμενες «υπηρεσίες με ακρωνύμια», όπως το FBI, ότι δεν συνεργάζονται και εμποδίζουν την αποκάλυψη της αλήθειας γύρω από τις υποθέσεις των επιστημόνων.

«Οι αριθμοί φαίνονται πολύ υψηλοί σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς έρευνας. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε προσοχή και δεν πιστεύω ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε την κυβέρνησή μας», προειδοποίησε.