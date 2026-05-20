Τροχαίο ατύχημα, που ευτυχώς εξελίχθηκε μόνο σε υλικές ζημιές, σημειώθηκε γύρω στις 18:30 το απόγευμα της Τετάρτης (20/5/26) στην αρχή της οδού Φραντζή στο ύψος της πλατείας Παγκρατίου.

Το μαύρο Ι.Χ. μόλις είχε μπει στην οδό ερχόμενο από τις γραμμές και κάτω από άγνωστες συνθήκες ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο λίγο μετά τη συμβολή με τη Βουρτσελά και «καρφώθηκε» δεξιά σε παρκαρισμένο.



Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.



Ακριβώς σε απόσταση τριών το πολύ μέτρων υπήρχαν άνθρωποι που έπιναν το καφεδάκι τους, ενώ σύμφωνα και με μαρτυρία ενός εκ των θαμώνων στο LamiaReport, εκείνη την ώρα ανέβαινε τη Φραντζή ένας ηλικιωμένος ο οποίος έτρεξε να καλυφθεί πίσω από άλλα παρκαρισμένα!

«Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός. Από τη στιγμή που του φεύγει το αμάξι, δεν μπορείς να ξέρεις που θα σταματήσει. Ευτυχώς σταμάτησε στο παρκαρισμένο, θα μπορούσε να είχε ανεβεί στην πλατεία ή να μαζέψει κάποιον περαστικό που θα ανέβαινε το δρόμο. Ένας δρόμος που γενικά τέτοια ώρα έχει κίνηση», είπε στο LamiaReport, άνθρωπος που βρισκόταν κοντά στο μέρος που έγινε το τροχαίο.



Στο σημείο έφτασε πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας για την καταγραφή και τη διενέργεια αλκοτέστ στον υπαίτιο οδηγό.



