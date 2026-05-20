Ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, υποδέχθηκε την αποστολή του Ολυμπιακού στο ξενοδοχείο στο οποίο θα μείνει για το Final Four και τα είπε για λόγο, σε εξαιρετικό κλίμα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την τελευταία τους προπόνηση στη ΣΕΦ και στη συνέχεια αναχώρησαν για το ξενοδοχείο στο οποίο θα μείνει η αποστολή ενόψει του Final Four του Telecom Center Athens.

Εκεί ήταν και ο Τσους Μπουένο, ο οποίος διαδέχθηκε τον Μοτεγιούνας στη θέση του CEO της Euroleague, και υποδέχθηκε την αποστολή του Ολυμπιακού, δείχνοντας αρκετά ευδιάθετος και ειδικά όταν τα είπε για λίγο με τον Μπαρτζώκα.

Η ομάδα του Πειραιά θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5) τη Φενέρμπαχτσε και έχει ως στόχο την κατάκτηση του τροπαίου για 4η φορά στην ιστορία της.