Σε ακόμη μία πρόκληση προχώρησε η Τουρκία, καθώς επίσημα εξέτασε στρατιωτικό σενάριο που επικεντρώνεται στη Λήμνο.

Πιο αναλυτικά, η στρατιωτική άσκηση «Εφές 2026» πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τον Alpha, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu παρουσίασε φωτογραφίες από την άσκηση και μία εικόνα προέρχεται από τη βάση Μπαντίρμα, εκεί που πετούν τουρκικά F-16 και σταθμεύει η 161 Μοίρα της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το ρεπορτάζ του Alpha ανέφερε ότι μία από τις εικόνες που προβλήθηκαν στους «ιπτάμενους» Τούρκους έδειχνε τη Λήμνο και συγκεκριμένα αφορούσε στρατιωτικό σενάριο που επικεντρώνεται στο ελληνικό νησί.

Η προβολή της συγκεκριμένης φωτογραφίας προκαλεί διάφορα ερωτήματα, καθώς δεν έρχεται σε μία τυχαία χρονική συγκυρία, ενώ αφορά νησί για το οποίο η Τουρκία απαιτεί την αποστρατιωτικοποίησή του.