Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει το προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη, ένα από τα πρώτα που είχε ιδρύσει στον κόσμο και το οποίο λειτουργεί από το 1949, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης στις σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας, με φόντο τον πόλεμο στη Γάζα, τις σκληρές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και την πλήρη απουσία Ισραηλινών διπλωματών από το τουρκικό έδαφος.

«Το θέμα είναι υπό συζήτηση»

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για το μέλλον του ισραηλινού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη.

«Το θέμα είναι υπό συζήτηση, δεν έχει ληφθεί απόφαση», ανέφερε η πηγή, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τα σχέδια κατεδάφισης του κτιρίου που στεγάζει το προξενείο, στο πλαίσιο αντισεισμικών μέτρων.

Παράλληλα, στην ισραηλινή πλευρά φαίνεται να υπάρχει προβληματισμός για το οικονομικό κόστος διατήρησης των εγκαταστάσεων. «Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτοί οι άδειοι χώροι, που μας ανήκουν, μας κοστίζουν ακριβά», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Χωρίς Ισραηλινούς διπλωμάτες σε τουρκικό έδαφος

Η πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή, ωστόσο χωρίς ισραηλινό διπλωματικό προσωπικό.

Οι Ισραηλινοί διπλωμάτες είχαν αποσυρθεί τόσο από την πρεσβεία στην Άγκυρα όσο και από το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σήμερα, η πρεσβεία και το προξενείο λειτουργούν μόνο με Τούρκους υπαλλήλους, ενώ, σύμφωνα με την ισραηλινή πηγή, κανείς Ισραηλινός διπλωμάτης «δεν βρίσκεται επί του παρόντος σε τουρκικό έδαφος».

Οι λόγοι ασφαλείας και το επεισόδιο με πυροβολισμούς

Η ισραηλινή πλευρά επικαλείται και λόγους ασφαλείας για την αποχώρηση των διπλωματών, όχι μόνο από την Τουρκία, αλλά και από άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η ανησυχία ενισχύθηκε περαιτέρω μετά το περιστατικό της 7ης Απριλίου κοντά στο κτίριο του προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, όπου σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών.

Ένας από τους δράστες σκοτώθηκε, ενώ δύο αστυνομικοί φρουροί τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι τουρκικές αρχές απέδωσαν το περιστατικό σε «τρομοκρατική οργάνωση που εργαλειοποιεί τη θρησκεία», χωρίς να δώσουν περισσότερες διευκρινίσεις.

Η Γάζα στο επίκεντρο της ρήξης

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, οι σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί δραματικά.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει πολλαπλασιάσει τις επιθετικές δηλώσεις κατά του Ισραήλ και προσωπικά κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένα «ναζί» και «γενοκτόνο».

Η σκληρή ρητορική της Άγκυρας έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο ένα διπλωματικό περιβάλλον που ήταν ήδη εύθραυστο, παρά την αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών το 2016.

Από το 1949 στην κρίση του 2026

Η πιθανότητα κλεισίματος του ισραηλινού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη έχει ιδιαίτερο συμβολικό βάρος.

Η Τουρκία ήταν η πρώτη μουσουλμανική χώρα που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ, το 1949, ενώ το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί μία από τις παλαιότερες ισραηλινές διπλωματικές παρουσίες διεθνώς.

Ωστόσο, οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν περάσει επανειλημμένα από βαθιές κρίσεις, με χαρακτηριστικότερη τη ρήξη που ακολούθησε την ισραηλινή επιχείρηση στο τουρκικό πλοίο «Μαβί Μαρμαρά», το οποίο συμμετείχε σε στολίσκο για τη Γάζα.

Οι διπλωματικές σχέσεις αποκαταστάθηκαν το 2016, αλλά η νέα σύγκρουση στη Γάζα έφερε ξανά τις δύο πλευρές σε τροχιά αντιπαράθεσης.

Η εβραϊκή κοινότητα της Τουρκίας

Στο φόντο των εξελίξεων βρίσκεται και η εβραϊκή κοινότητα της Τουρκίας, η οποία αριθμεί σήμερα περίπου 15.000 μέλη.

Τη δεκαετία του 1950, η κοινότητα αριθμούσε περίπου 55.000 άτομα, γεγονός που δείχνει τη σημαντική μείωση της παρουσίας της μέσα στις τελευταίες δεκαετίες.

Το ενδεχόμενο κλεισίματος του προξενείου προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο αβεβαιότητας σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια, η διπλωματική εκπροσώπηση και οι σχέσεις Ισραήλ–Τουρκίας βρίσκονται υπό ισχυρή πίεση.

Νέος στολίσκος και νέα ένταση

Η ένταση τροφοδοτήθηκε και από νέο στολίσκο που είχε αποπλεύσει από την Τουρκία, ο τρίτος από το 2023, ο οποίος αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα από τον ισραηλινό στρατό.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο κλίμα αντιπαράθεσης γύρω από τη Γάζα και ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις διπλωματικές σχέσεις Άγκυρας–Τελ Αβίβ.

Το αν το Ισραήλ θα προχωρήσει τελικά στο κλείσιμο του ιστορικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη παραμένει ανοιχτό. Ωστόσο, η ίδια η συζήτηση δείχνει πόσο βαθιά έχει φτάσει η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών.