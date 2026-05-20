Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 έχει αρχίσει και το Ιράν ετοιμάζεται κανονικά για τη συμμετοχή του, με τον αντιπρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Μεχντί Μοχάμαντ Ναντί, να μιλάει για το θέμα.

Επί μήνες η συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν αμφίβολη, λόγω των όσων γίνονται στη Μέση Ανατολή, τώρα όμως θεωρείται σίγουρη και φαίνεται και από τις δηλώσεις του Μεχντί Μοχάμαντ Ναντί, αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι της εθνικής ομάδας στην Αριζόνα, όπου θα είναι η βάση της.

«Είμαστε πολύ σίγουροι και έχουμε ένα λεπτομερές σχέδιο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλοι οι παίκτες και το προσωπικό θα λάβουν βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA και τους κανονισμούς του τουρνουά, η χώρα υποδοχής πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις έκδοσης βίζας σε όλες τις ομάδες που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι παίκτες θα μεταβούν στην καναδική πρεσβεία για να ολοκληρώσουν τα προκαταρκτικά βήματα για την απόκτηση της βίζας τους και να διεκπεραιώσουν τις διοικητικές διαδικασίες. Ορισμένα μέλη του προσωπικού μας θα επισκεφθούν επίσης τις πρεσβείες του Καναδά και των ΗΠΑ για να ολοκληρώσουν τις δικές τους διατυπώσεις.

Το έχουμε ξαναπεράσει αυτό και η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια της ομάδας έκανε πάντα εξαιρετική δουλειά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα θα προχωρήσουν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες της FIFA», είπε ο αντιπρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.