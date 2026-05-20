Σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε σήμερα τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, μετά το βίντεο που ανάρτησε ο τελευταίος με κρατούμενους ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν-Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ».

Ο πρωθυπουργός ζήτησε επίσης την απέλαση των ακτιβιστών «το συντομότερο δυνατό».

Ο ακροδεξιός υπουργός Μπεν-Γκβιρ δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον «στολίσκο της Γάζας» γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πισθάγκωνα. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβιρ υψώνει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Έντονη ήταν και η αντίδραση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ που με ανακοίνωσή του είπε στον Μπεν-Γκβιρ ότι «προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ», και πως αυτός «δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ».

Η δημοσιοποίηση των εικόνων αυτών πυροδότησε την άμεση και σφοδρή αντίδραση της Ρώμης. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, προχώρησε σε μια ασυνήθιστα σκληρή δήλωση, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του Μπεν-Γκβιρ «απολύτως απαράδεκτες και αντίθετες προς κάθε στοιχειώδη προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Μάλιστα, ο Ταγιάνι δεν περιορίστηκε στα λόγια, αλλά κάλεσε εσπευσμένα στο ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών τον πρέσβη του Ισραήλ για να ζητήσει εξηγήσεις.

Η επιχείρηση του στολίσκου έληξε άδοξα μετά από παρέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων, οι οποίες οδήγησαν τα πλοία και τους συμμετέχοντες στο έδαφος του Ισραήλ, με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να ανακοινώνει επίσημα το τέλος της αποστολής τους. Οι εικόνες των δεμένων ακτιβιστών, ωστόσο, κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, μεταξύ των κρατουμένων ακτιβιστών είναι και η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας Κάθριν Κόνολι.