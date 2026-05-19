Σοκάρει η περιγραφή της πρώην αθλήτριας στίβου που δέχτηκε άγρια επίθεση στην Πάτρα από τρεις Ρομά, οι οποίοι την χτύπησαν και στη συνέχεια την έκλεψαν.

Η γυναίκα, ηλικίας 50 ετών, επέστρεφε σπίτι της από το νεκροταφείο, όταν τη λήστεψαν σε γέφυρα τρεις Ρομά, εκ των οποίων οι δύο ήταν μικρά παιδιά.

«Αποφάσισα να σταματήσω να δω το ηλιοβασίλεμα. Έχω βγει από το αυτοκίνητο, το έχω κλειδώσει και αφήνω την τσάντα μου στο κάθισμα του συνοδηγού και παίρνω το κλειδί και το κινητό και κλειδώνω», είπε στο Live News. Όπως περιέγραψε, οι δράστες ήταν δύο ανήλικοι και ένας μεγαλύτερος σε ηλικία, που φορούσε κουκούλα.

«Έσπασε το τζάμι. Γυρίζω και βλέπω ένα χέρι γκρι, να μπαίνει μέσα, μόνο το χέρι, να τραβάει την τσάντα έξω. Δεν είχε βγει καν στον δρόμο, ήταν κάτω από τον δρόμο τα γυφτάκια. Και πήρε την τσάντα».

Οι δράστες δεν σταμάτησαν. Ακόμα και τότε, οι δύο από τους τρεις άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες προς το μέρος της.

«Ήταν τρία. Αυτό που πήρε την τσάντα και πέταξε την πέτρα ήταν 15 – 16 χρόνων. Τα δύο μικρότερα, 10, 12, ήταν πιο μικροκαμωμένα, μαυράκια, βρόμικα πολύ. Και αρχίζω να τα κυνηγώ. Νομίζω ότι τα φτάνω και ξαφνικά εγώ χάνομαι από το πλάνο γιατί έχω βρει το χαντάκι και έχω σωριαστεί».

Η Ανδριάνα Φωτακοπούλου ήταν αποφασισμένη να ρισκάρει. Επέστρεψε στο αυτοκίνητό της και κατευθύνθηκε στον καταυλισμό, λίγα μέτρα από το σημείο της επίθεσης.

«Κατέβηκα πλέον στην κάτω πλευρά της Περιμετρικής, μπροστά από τον καταυλισμό. Όταν εγώ έφτανα, ήθελα 10 μέτρα να φτάσω στον καταυλισμό, βγήκε το γυφτάκι με την τσάντα».

Η τραυματισμένη γυναίκα προχώρησε στα ενδότερα και γρήγορα συνειδητοποίησε πως δεν έπρεπε να συνεχίσει.

«Και ενώ πήγαινα προς τον καταυλισμό, σταματώ. Μπροστά μου βλέπω 50 – 60 γύφτους και λέω “ώπα, δεν θα σε βρουν ποτέ εδώ“».

Η 50χρονη ήταν αιμόφυρτη και σοκαρισμένη. Πάνω στον πανικό, οι τρεις που είχαν πάρει μέρος στη ληστεία απομακρύνθηκαν.

«Όλη τη διαδρομή φώναζα “πετάξτε την τσάντα, πάρτε τα λεφτά και πετάξτε την τσάντα. Αφήστε μου τα χαρτιά”».

Η πρώην πρωταθλήτρια του στίβου αναφέρει πως αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στο στόχαστρο Ρομά. Είχαν προηγηθεί άλλες τρεις επιθέσεις στο κατάστημα που διατηρεί στο κέντρο της Πάτρας.

Παρά τις καταγγελίες κατοίκων, οι συμμορίες στην περιοχή συνεχίζουν τη δράση τους, με χτυπήματα – καρμπόν μετά από παρακολουθήσεις των υποψήφιων θυμάτων τους.

Οι έρευνες για τους τρεις δράστες συνεχίζονται και η Ανδριάνα Φωτακοπούλου προσπαθεί πλέον να συνέλθει στο σπίτι της.