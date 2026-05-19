Η σειρά Η γη της ελιάς έρχεται την Τρίτη με ένα νέο επεισόδιο όπου οι εξελίξεις οδηγούν την Ισμήνη να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο την Τρίτη στη σειρά Η γη της ελιάς.

Ο Κωνσταντίνος εξηγεί στον Λυκούργο τα επιχειρήματά του για να πάρει την επιμέλεια της Αιμιλίας από την Ισμήνη. Ο Λυκούργος προσπαθεί να του αλλάξει γνώμη, γιατί ξέρει ότι, αν γίνει και αυτό, θα είναι το τελευταίο χτύπημα για την Ισμήνη. Στο μεταξύ, η Αλεξάνδρα είναι πολύ ταραγμένη με το όπλο που βρήκε στην ντουλάπα της Χριστιάνας.

Έτσι, αποφασίζει να το κρύψει και συμφωνούν με την Ερωφίλη να μην πουν τίποτα σε κανέναν και να περιμένουν την αντίδραση της Χριστιάνας όταν ανακαλύψει ότι το όπλο δεν βρίσκεται εκεί που το έκρυψε. Η Αριάδνη, σε έξαλλη κατάσταση, πηγαίνει στο Τμήμα και ξεφτιλίζει τη Μυρτώ μπροστά σε όλους.

Ο Κωνσταντίνος καταφέρνει να πείσει τη Φρύνη να μετακομίσει στο καινούργιο του σπίτι. Ο Μανώλης, εντελώς τυχαία, αντιλαμβάνεται πως όσο βρίσκεται στη Μάνη, ο Στράτος τον παρακολουθεί. Η Δάφνη βγαίνει από το νοσοκομείο και ο Παυλής τη φροντίζει στο σπίτι με συγκινητικό τρόπο. Η Αμαλία παραλαμβάνει ένα δέμα με αρχαία από τον Αντώνη, αλλά ο Μανώλης κάνει μια αστοχία που κοστίζει πολύ ακριβά, καθώς η Αμαλία καλείται να δώσει εξηγήσεις. Ο Λυκούργος ξαφνιάζεται όταν η Ισμήνη παραλαμβάνει αγωγή από τον Κωνσταντίνο όπου ζητάει να κηρυχθεί ανίκανη για την επιμέλεια της Αιμιλίας.

Δείτε το trailer: