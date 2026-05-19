Με μια ιδιαίτερα προκλητική ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας επιχειρεί να ανατρέψει την ιστορική πραγματικότητα γύρω από τη Γενοκτονία των Ποντίων, ενώ εξαπολύει επίθεση κατά της Ελλάδας, με αναφορές ακόμη και στη Μικρασιατική Καταστροφή.

Η Άγκυρα ενοχλήθηκε από τις αναρτήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την 19η Μαΐου, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, την οποία η Τουρκία δεν αναγνωρίζει. Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την ελληνική πλευρά ότι προβάλλει «νομικά αβάσιμες κατηγορίες» και ότι τις διδάσκει στα σχολεία.

Η ανακοίνωση ξεκινά με αναφορά στη 19η Μαΐου 1919, ημερομηνία κατά την οποία ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα, με την Άγκυρα να τη χαρακτηρίζει ως την αρχή του τουρκικού εθνικού αγώνα «ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας».

Στη συνέχεια, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επιτίθεται στην Ελλάδα για τη νομοθετική αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων το 1994, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα προβάλλει «αβάσιμες κατηγορίες» κατά της Τουρκίας και ότι τις εντάσσει στην εκπαίδευση μέσω εγκυκλίων του υπουργείου Παιδείας.

Ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους, η Άγκυρα επιχειρεί να συνδέσει το ζήτημα του Πόντου με τη Μικρασιατική Εκστρατεία, κάνοντας λόγο για αποτυχημένη προσπάθεια της Ελλάδας να υλοποιήσει τη «Μεγάλη Ιδέα». Μάλιστα, κατηγορεί τον ελληνικό στρατό για «εγκλήματα πολέμου» και «φρικαλεότητες», επικαλούμενη τη Συνθήκη της Λωζάνης και εκθέσεις της περιόδου.

Η τουρκική ανακοίνωση φτάνει στο σημείο να καλεί την Ελλάδα να «αναγνωρίσει» δήθεν φρικαλεότητες που, όπως υποστηρίζει, διαπράχθηκαν κατά Τούρκων και άλλων εθνοτικών ομάδων, κάνοντας αναφορά στην Τρίπολη το 1821 και στη Σμύρνη το 1919.

Κλείνοντας, το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί την Ελλάδα να υιοθετήσει μια προσέγγιση που, όπως αναφέρει, θα προωθεί την ειρήνη και τη συνεργασία στις διμερείς σχέσεις, αντί να «διαστρεβλώνει τα γεγονότα» και να «εξάγει εχθρότητα από την ιστορία».

Η ανακοίνωση της Άγκυρας έρχεται σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τον ποντιακό ελληνισμό, καθώς η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης για τα θύματα της Γενοκτονίας των Ποντίων, με την ελληνική πλευρά να τιμά κάθε χρόνο τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.