Η Νέα Αριστερά καλεί τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο δεν προτίθεται να το κάνει, επικαλούμενος λόγους «συνταγματικής τάξης» και «διάκρισης των εξουσιών».

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ότι η λογοδοσία των θεσμών στη Βουλή δεν είναι θέμα «καλής προαίρεσης», αλλά υποχρέωση σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Όπως σημειώνει, ο κ. Τζαβέλλας καλείται να ενημερώσει θεσμικά για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και του Predator, καθώς και για την απόφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές.

Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει τη φερόμενη άρνησή του «βαρύτατη πολιτικά και θεσμικά», υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνία έχει λόγους να αμφισβητεί τη λειτουργία των θεσμών στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν αποτελεί διακοσμητικό όργανο και η Βουλή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πάρεργο», αναφέρει η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «κανείς, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, δεν μπορεί να αποφασίζει ότι δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν».

Η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας ότι ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας «οφείλει να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει απαντήσεις».