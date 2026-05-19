Στη Μπαρτσελόνα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Μάικ Τζέιμς, παρά το γεγονός ότι ο Τσάβι Πασκουάλ δεν θα είναι στον πάγκο της, σύμφωνα με την El Mundo Deportivo.

Οι «μπλαουγκράνα» προχωράνε σε αλλαγές στο ρόστερ καθώς η φετινή σεζόν δεν ήταν καθόλου καλή για αυτούς και ήδη έχουν συμφωνήσει με τους Μόουζες Ράιτ (Ζαλγκίρις), Τζος Νέμπο (Αρμάνι Μιλάνο) και Ολιβιέ Νκαμούα (Βαρέζε). Σε αυτούς, τώρα, θα πρέπει να προστεθεί ο Τζέιμς, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Μονακό.

Σύμφωνα με την El Mundo Deportivo, ο Αμερικανός γκαρντ, πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague, έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Μπαρτσελόνα και δεν τον επηρεάζει το γεγονός ότι θα αποχωρήσει ο Πασκουάλ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ντουμπάι BC.

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, ο πρώτος στόχος των Καταλανών ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις Κάουνας αλλά έχει αποφασίσει να δώσει προτεραιότητα στο NBA και δεύτερος ο Ζαν Μοντέρο, για τον οποίο όμως ενδιαφέρονται οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες μετά την απίθανη σεζόν που έχει κάνει με τη Βαλένθια.