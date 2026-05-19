Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, μετά την προαναγγελία του ΠΑΣΟΚ για κατάθεση μήνυσης σε βάρος του υπουργού Υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, απάντησε σε υψηλούς τόνους στις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «αν το δικαστήριο διατάξει να μου βάλουν πιπέρι στο στόμα, θα το αντέξω».

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ευνοημένος από το Δημόσιο»

Ο υπουργός Υγείας εξαπέλυσε επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν δικαιούται να ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας πολύ πλούσιος και ευνοημένος από το Δημόσιο άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας παράλληλα ζητήματα που σχετίζονται με οικονομικές συμβάσεις και ακίνητα.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, «κανένας δεν νοικιάζει ένα ακίνητο χωρίς να το θέλει. Αυτός πήγε σε διαγωνισμό», ενώ αμφισβήτησε δημόσια τους ισχυρισμούς σχετικά με τα ποσά που λαμβάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Ας φάω μια μήνυση, δεν πειράζει»

Ο υπουργός συνέχισε την επίθεσή του, λέγοντας πως η υπόθεση έχει οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει πολιτική στάση.

«Χαίρομαι γιατί από την ώρα που έγινε η ιστορία του ακινήτου, διαπιστώνω ότι το ΠΑΣΟΚ μιλάει πιο πολιτικά», δήλωσε, προσθέτοντας:

«Αν συνέβαλα ώστε ο κ. Ανδρουλάκης να καταλάβει ότι όταν φέρνεις τοξικότητα στην πολιτική στο τέλος θα τη λουστείς, τότε λειτούργησα εκπαιδευτικά και διδακτικά. Είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση. Δεν πειράζει».

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: «Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε»

«Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε. Ο κ. Γεωργιάδης που θυμίζουμε για την πολιτική του αξιοπιστία πως έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα κλεφτών και άφηνε υπονοούμενα για βαλίτσες με μετρητά επί διακυβέρνησής της, επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχόλιο του σχετικά με δηλώσεις του υπουργού Υγείας το πρωί στον τ/σ Open.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κ. Γεωργιάδης «γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή έγινε επί Νέας Δημοκρατίας το 2009» και ότι «γνωρίζει δια των δημοσιευμένων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ τόσο το ποσοστό κυριότητάς του επί του ακινήτου όσο και των ποσών των ενοικίων».

«Τα υπόλοιπα σχετικά με τον λίβελλο του κ. Γεωργιάδη, στη δικαιοσύνη όπως έχει προαναγγείλει ο κ. Ανδρουλάκης», αναφέρει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.