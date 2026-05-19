Δύο υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για «γρηγορόσημα» που κατηγορούνταν ότι λάμβαναν, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ιθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ., η οποία ξεκίνησε το 2019 έπειτα από σχετικές καταγγελίες.

Ανάμεσα στους δύο καταδικασθέντες είναι (κατά τον επίδικο χρόνο της έρευνας) στελέχη διευθύνσεων ή τμημάτων που αφορούν στις υπηρεσίες αλλοδαπών, μετανάστευσης και ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Κρίθηκαν ένοχοι για δωροληψία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα), παράβαση καθήκοντος, κατ’ εξακολούθηση (πλημμέλημα) και, κατά περίπτωση, για εμπορία – επιρροή (πλημμέλημα).

Με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, καταδικάστηκαν ο ένας σε κάθειρξη 6 ετών και 9 μηνών κι ο άλλος σε κάθειρξη 7 ετών και 1 μήνα. Αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει του Εφετείου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6,5 ετών πρώην υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για απλή συνέργεια σε δωροληψία και παράβασης καθήκοντος, καθώς φέρεται να είχε ρόλο μεσάζοντα. Ακόμη, το Δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από 1 έως 4,6 έτη (με αναστολή) σε έξι ακόμη άτομα -ιδιώτες ή επωφελούμενοι αλλοδαποί μετανάστες.

Συνολικά στο ακροατήριο είχαν παραπεμφθεί 38 άτομα, από τα οποία αθωώθηκαν 29, μεταξύ των οποίων ένας προϊστάμενος υπηρεσίας που διωκόταν για πλημμεληματική πράξη.

Η δικογραφία των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. περιλάμβανε εκατοντάδες τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ εμπλεκόμενων προσώπων που κρίθηκαν ως ύποπτες. Τα παράνομα ωφελήματα που περιγράφονταν στις συνομιλίες αφορούσαν χρηματικά ποσά- στην πλειονότητά τους ύψους 250 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Ακόμη αφορούσαν «δώρα» σε είδος, όπως κρασιά, ακόμη και με τη μορφή παροχής δωρεάν εργασιών-ανακαίνισης σπιτιού.

Οι βασικοί κατηγορούμενοι, κατά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου, κρίθηκαν ένοχοι για επιμέρους περιπτώσεις δωροληψίας από το σύνολο που τους καταλογίζονταν, καθώς οι περισσότερες δεν στοιχειοθετήθηκαν. Άπαντες οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν στις απολογίες τους τις πράξεις που τους αποδίδονταν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.