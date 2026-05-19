Η Μύκονος μπήκε δυναμικά στο διεθνές τηλεοπτικό προσκήνιο, καθώς φιλοξενεί τα γυρίσματα της νέας σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Emily in Paris», με τη Λίλι Κόλινς να στέλνει το δικό της μήνυμα αγάπης προς την Ελλάδα.

Η παραγωγή του Netflix θα παραμείνει στο νησί για περίπου δύο εβδομάδες, πραγματοποιώντας γυρίσματα σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της Μυκόνου. Το Newsbeast.gr βρέθηκε στα γυρίσματα της παγκόσμιας παραγωγής κοντά στους διάσημους Ανεμόμυλους, αλλά και στη Χώρα της Μυκόνου.

Παράλληλα, για τις ανάγκες της παραγωγής δημιουργήθηκε ακόμη και σκηνικό λαϊκής αγοράς, ώστε να αποτυπωθεί η ελληνική καθημερινότητα μέσα στο πολυτελές και κοσμοπολίτικο ύφος της σειράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγωγή λαμβάνει αυστηρά μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, προκειμένου να μην διαρρεύσουν εικόνες και σκηνές από τη νέα σεζόν. Άνδρες ασφαλείας συνοδεύουν συνεχώς τη Λίλι Κόλινς, ενώ χρησιμοποιούνται μεγάλες μαύρες ομπρέλες για να περιορίζεται η ορατότητα όταν η ηθοποιός μετακινείται ανάμεσα στα σημεία των γυρισμάτων.

Ωστόσο, το Newsbeast κατάφερε να καταγράψει μερικές μόνο από τις σκηνές που θα διαδραματιστούν μπροστά από τους γνωστούς ανεμόμυλους στη Μύκονο.

Η δημοφιλής παραγωγή εγκατέλειψε προσωρινά το Παρίσι και μεταφέρει τη δράση στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, μετατρέποντας τη Μύκονο σε ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό σκηνικό γεμάτο ελληνικό φως, λευκά σοκάκια και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με το σενάριο της σειράς, η Έμιλι στέλνει ένα μήνυμα στον Γκάμπριελ, με εκείνον να της ζητά να ταξιδέψει στην Ελλάδα, λέγοντας πως είναι «χαμένος χωρίς εκείνη».

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί την ηρωίδα στη Μύκονο, όπου επιχειρεί να επανασυνδεθεί με τον μεγάλο της έρωτα, δίνοντας νέο ρομαντικό τόνο στη συνέχεια της σειράς.

Η ίδια η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε στιγμιότυπα από την Ελλάδα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Γεια σου Ελλάδα», προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της σειράς αλλά και στους Έλληνες fans.