Σοβαρή υπόθεση σχολικού εκφοβισμού με θύμα έναν 16χρονο μαθητή ΑμεΑ ερευνάται σε περιοχή της Λάρισας, με την υπόθεση να έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την καταγγελία του πατέρα του εφήβου, ο οποίος φοιτά στη Γ’ Γυμνασίου, ο γιος του δεχόταν συστηματική παρενόχληση και εκφοβισμό από τρεις συμμαθητές του μέσα στον σχολικό χώρο. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του onlarissa.gr, ο πατέρας ενημερώθηκε για τα περιστατικά την περασμένη Παρασκευή.

Στην καταγγελία αναφέρεται ότι οι παρενοχλήσεις φέρεται να γίνονταν ακόμη και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χωρίς να γίνονται αντιληπτές από τους εκπαιδευτικούς, καθώς εκείνοι είχαν την προσοχή τους στραμμένη στον πίνακα.

Το περιστατικό έγινε αρχικά γνωστό στον αδελφό του 16χρονου, ο οποίος φοιτά στο ίδιο σχολείο. Εκείνος ενημέρωσε τη διευθύντρια και στη συνέχεια τον πατέρα τους, ο οποίος επικοινώνησε άμεσα με τη διεύθυνση του σχολείου και κατέθεσε μήνυση στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο μαθητής φέρεται να αποκάλυψε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν εκφοβισμό από τους ίδιους συμμαθητές του. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, στο παρελθόν είχε υποστεί σοβαρότερες μορφές bullying, ενώ φέρεται να φοβόταν να μιλήσει στους γονείς του λόγω απειλών.

Ο πατέρας του παιδιού ανέφερε ότι, από τη στιγμή που ήρθαν στο φως τα γεγονότα, ο γιος του βρίσκεται υπό ψυχολογική υποστήριξη, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την ψυχική του κατάσταση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας έχει καταθέσει μήνυση τόσο σε βάρος των γονέων των τριών μαθητών όσο και κατά δύο εκπαιδευτικών, ενώ η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση.

Όπως τόνισε ο ίδιος, στόχος του δεν είναι μόνο η προστασία του παιδιού του, αλλά και η ευαισθητοποίηση γύρω από τον σχολικό εκφοβισμό, ώστε αντίστοιχα περιστατικά να προλαμβάνονται εγκαίρως.