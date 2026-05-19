Ανατροπή φαίνεται να υπάρχει στην υπόθεση του θανάτου της 28χρονης εγκύου στο νοσοκομείο της Άρτας, καθώς τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι δεν ευθύνεται η χορήγηση αντιβίωσης για τον θάνατο της κοπέλας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικογένειας της 28χρονης Σπυριδούλας, έγιναν λανθασμένες ιατρικές κινήσεις και δεν εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο, καθώς στη γυναίκα χορηγήθηκε κορτιζόνη και όχι αδρεναλίνη.

Η πραγματογνωμοσύνη ειδικού αναισθησιολόγου – εντατικολόγου ανέφερε: «Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες το πρώτο που έπρεπε να γίνει ήταν η ενδομυϊκή χορήγηση 0,5 mg αδρεναλίνης και αν χρειαζόταν σε 5 λεπτά επανάληψη και όχι χορήγηση κορτιζόνης».

Επίσης, η ιατροδικαστική έκθεση γράφει: «Επιβεβαιώνεται πλήρως η διάγνωση αναφυλαξίας. Στοιχεία ενδεχόμενης ενδομυϊκής χορήγησης φαρμάκου δεν παρατηρήθηκαν. (Μη φυσικός) θάνατος σχετιζόμενος αιτιωδώς με ιατρονοσηλευτική πράξη εντός νοσηλευτικού ιδρύματος – νοσοκομείου, κατά τα φαινόμενα ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου, που προκάλεσε θανατηφόρα – εν τέλει – αναφυλαξία».

Η αδερφή της Σπυριδούλας, μιλώντας στις Αποκαλύψεις, δήλωσε ότι ο ιατρικός φάκελος της αδερφής της είναι ψευδής, τονίζοντας: «Ο ιατρικός φάκελος είναι ψευδής. Γράφει ότι η χορήγηση της αντιβίωσης έγινε 12:20, ενώ έγινε 12:07 με 12:08. Οι γιατροί που εκλήθηκαν, έχουν κάτσει και τα έχουν συζητήσει για να είναι σίγουροι για αυτά που σας λέω».

Επιπλέον, ανέφερε ότι μετά από ένα χρόνο ολοκληρώθηκε η ΕΔΕ για τον θάνατο της αδερφής της, εντούτοις δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση.

«Τι θέλεις να σου κάνω εγώ που μουδιάζει;»

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 παρουσίασε δύο διαλόγους από το νοσοκομείο, λίγο πριν η 28χρονη φύγει από τη ζωή.

Στον πρώτο διάλογο ο σύζυγός της ζητάει βοήθεια με νοσηλεύτρια να υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, ενώ στον δεύτερο δύο γιατροί διαφωνούν για το φάρμακο που χορηγήθηκε, με τον έναν να λέει ότι η συγκεκριμένη ουσία σκοτώνει.

Ο διάλογος του συζύγου με νοσηλεύτρια:

-Ελάτε γρήγορα, μουδιάζει

-Τι θέλεις να σου κάνω εγώ που μουδιάζει;

Ο διάλογος δύο γιατρών:

-Ποιος έδωσε αυτή την αντιβίωση στην κοπέλα;

-Δεν γνωρίζω

-Δεν έπρεπε να δοθεί αυτή η αντιβίωση, προκαλεί ανακοπή καρδιάς

-Όχι αυτή η αντιβίωση δίνεται συνέχεια, προβλέπεται

Το χρονικό της τραγωδίας

Τον Οκτώβριο του 2025 η 28χρονη έφτασε στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης.

Της χορηγήθηκε η απαιτούμενη αγωγή, όμως κάτω από συνθήκες που διερευνώνται η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία και οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Για ένα 24ωρο περίπου οι γιατροί έκαναν τεράστια προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή, όμως τελικά η νεαρή γυναίκα έχασε τη μάχη.