Ξέσπασε ο πατέρας της 28χρονης εγκύου από την Άρτα με τους νοσηλευτές που φρόντισαν το παιδί του στο νοσοκομείο, υποστηρίζοντας ότι προχώρησαν σε ενέργειες που δεν ήταν απαραίτητες, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πεθάνει, όπως και το αγέννητο παιδί της.

Ο άνδρας με τρεμάμενη φωνή που κάποια στιγμή έσπασε, καθώς ήταν έντονα συναισθηματικά φορτισμένος ανέφερε ότι οι γιατροί αντιμετώπισαν ως «αντικείμενο» την 28χρονη και όχι ως άνθρωπο.

Επίσης, σημείωσε ότι το παιδί του ήταν υγιέστατο, σε βαθμό που δεν χρειαζόταν να λάβει «ούτε ασπιρίνη».

«Με τις αντιδράσεις της κυρίας εισαγγελέως είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Τώρα, με τα υπόλοιπα δεν μπορώ να εκφραστώ, γιατί ό,τι και να αποφανθεί η ΕΔΕ αυτά που γράφει ο ιατρικός φάκελος είναι εγκλήματα. Εγώ δεν έχω εκφραστεί, ούτε η οικογένεια, εναντίον κανενός. Αλλά αυτές τις δύο τελευταίες μέρες πέρα από την ανείπωτη θλίψη, αισθάνομαι και τεράστια οργή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να σε βλέπουν σαν αντικείμενο», είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Το παιδί μου πήγε άδικα, χωρίς να χρειαζόταν ούτε μια ασπιρίνη. Ήταν υγιέστατη. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, είναι όλα νεκρά. Έχω νεκρώσει τελείως, δεν ξέρω τι άλλο να πω», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Είναι τραγικό»

Ο άνδρας μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα του, ανέφερε ότι κανείς από το νοσοκομείο δεν επικοινώνησε μαζί του, ούτε σε ανθρώπινο επίπεδο, αλλά και ούτε για να εξηγήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε η 28χρονη που διένυε τις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της.

«Κανείς δεν με πήρε από το νοσοκομείο για εξηγήσεις, ούτε σε ανθρώπινο επίπεδο… Δεν υπάρχουν τέτοιο άνθρωποι. Είναι τραγικό», είπε χαρακτηριστικά.

«Κάνανε ό,τι έπρεπε για να τη στείλουν στο Θεό. Καμία σχέση με αυτά που λέει η ιατρική και ότι πρέπει να κάνουν… Πότε δεν ήταν αλλεργική και αυτό που λένε για το ίδιο φάρμακο δεν είχε καμία επίπτωση», είπε μεταξύ άλλων.