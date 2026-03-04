Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) ο Αντρέα Τρινκιέρι και σε λίγες ώρες η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για την επίσημη παρουσίασή του.

Ο Ιταλός προπονητής είπε το «ναι» στην πρόταση του Τέλη Μυστακίδη για συμβόλαιο μέχρι το 2029 και θα είναι αυτός που θα αναλάβει να χτίσει τη νέα ομάδα, με στόχο να καταφέρει τα επόμενα χρόνια να διεκδικήσει και να κατακτήσει τίτλους.

Ο Τρινκιέρι θα έχει ρόλο συμβούλου μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν και θα αναλάβει τα καθήκοντά του από το προσεχές καλοκαίρι, με την ανακοίνωση της ΚΑΕ για τη συμφωνία μαζί του να έχει προκαλέσει ενθουσιασμός στις τάξεις των φιλάθλων.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, με επικεφαλής τον Νίκο Μπουντούρη, υποδέχθηκαν τον Τρινκιέρι στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ είναι προγραμματισμένη για τις 18:00.