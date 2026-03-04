Μικρόβια που εκτοξεύονται από έναν πλανήτη ύστερα από πρόσκρουση αστεροειδούς ενδέχεται να επιβιώσουν στο ταξίδι προς έναν άλλο κόσμο, ακόμη και προς τη Γη, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ορισμένοι μικροοργανισμοί μπορούν να αντέξουν τις ακραίες πιέσεις που δημιουργούνται όταν ένας διαστημικός βράχος συγκρούεται με έναν πλανήτη και εκτοξεύει θραύσματα στο διάστημα.

Οι ερευνητές εξέτασαν εάν ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό βακτήριο θα μπορούσε να επιβιώσει από τις τεράστιες πιέσεις που παράγονται κατά τη σύγκρουση ενός αστεροειδούς με έναν πλανήτη. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η ζωή θα μπορούσε να επιβιώσει από την αρχική έκρηξη και ενδεχομένως να ταξιδέψει ανάμεσα σε πλανήτες εγκλωβισμένη μέσα σε θραύσματα βράχων.

Η θεωρία αυτή είναι γνωστή ως λιθοπανσπερμία και προτείνει ότι η ζωή μπορεί να διασπείρεται στο διάστημα μέσω μετεωριτών και πλανητικών συντριμμιών. Οι επιστήμονες γνωρίζουν ήδη ότι μετεωρίτες που προέρχονται από τον Άρη έχουν φτάσει στη Γη. Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, ήταν εάν ζωντανοί οργανισμοί θα μπορούσαν να αντέξουν τις βίαιες δυνάμεις που απαιτούνται για να εκτοξευθούν από έναν πλανήτη εξαρχής.

Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, οι επιστήμονες αναπαρήγαγαν στο εργαστήριο τις έντονες πιέσεις σοκ που σχετίζονται με μια πρόσκρουση αστεροειδούς στον Άρη και μέτρησαν εάν μικρόβια θα μπορούσαν να επιβιώσουν.

Μικρόβια που εκτοξεύονται και παραμένουν ζωντανά

Οι ερευνητές επέλεξαν το βακτήριο Deinococcus radiodurans, έναν μικροοργανισμό γνωστό για την ικανότητά του να επιβιώνει σε ακραίες συνθήκες, όπως ισχυρή ακτινοβολία, έντονο ψύχος, ξηρασία και άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές καταστάσεις. Το βακτήριο διαθέτει ένα παχύ εξωτερικό περίβλημα και ισχυρούς μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA, χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να θυμίζουν υποθετικές μορφές ζωής στον Άρη.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν υπάρχει ζωή στον Άρη, αλλά αν υπάρχει, είναι πιθανό να έχει παρόμοιες ικανότητες», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας της μελέτης Κ. Τ. Ράμες.

Για να προσομοιώσουν τις συνθήκες μιας πρόσκρουσης, οι επιστήμονες τοποθέτησαν τα μικρόβια ανάμεσα σε μεταλλικές πλάκες και εκτόξευσαν εναντίον τους ένα βλήμα χρησιμοποιώντας ένα ειδικό αεροβόλο όπλο. Το βλήμα έφτασε ταχύτητες έως και 300 μίλια την ώρα, δημιουργώντας πιέσεις από 1 έως 3 γιγαπασκάλ.

Για λόγους σύγκρισης, η πίεση στο βάθος της Τάφρου των Μαριανών είναι περίπου 0,1 γιγαπασκάλ. Ακόμη και η χαμηλότερη πίεση που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα ήταν πάνω από δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτή.

Τα βακτήρια επέζησαν σχεδόν σε όλες τις δοκιμές στα 1,4 γιγαπασκάλ και περίπου στο 60% των περιπτώσεων στα 2,4 γιγαπασκάλ, σύμφωνα με το interestingengineering. Σε χαμηλότερες πιέσεις τα κύτταρα δεν εμφάνισαν καμία ορατή βλάβη. Σε υψηλότερες πιέσεις, ορισμένες κυτταρικές μεμβράνες έσπασαν και επηρεάστηκαν εσωτερικές δομές, ωστόσο πολλοί μικροοργανισμοί παρέμειναν βιώσιμοι.

«Περιμέναμε ότι θα είχε πεθάνει ήδη από την πρώτη πίεση», δήλωσε η βασική συγγραφέας της μελέτης Λίλι Ζάο. «Αρχίσαμε να το εκτοξεύουμε όλο και πιο γρήγορα. Συνεχίζαμε να προσπαθούμε να το σκοτώσουμε, αλλά ήταν πραγματικά δύσκολο».

Επανεξέταση της πλανητικής προστασίας

Όταν μεγάλοι αστεροειδείς προσκρούουν στον Άρη, ορισμένα θραύσματα μπορεί να δεχθούν πιέσεις κοντά στα 5 γιγαπασκάλ, αν και δεν υφίστανται όλα τα κομμάτια τις ίδιες δυνάμεις. Τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον ορισμένα μικρόβια θα μπορούσαν να επιβιώσουν σε σημαντικό μέρος αυτού του εύρους πιέσεων.

«Δείξαμε ότι είναι δυνατόν η ζωή να επιβιώσει από μεγάλης κλίμακας πρόσκρουση και εκτόξευση», δήλωσε η Λίλι Ζάο. «Αυτό σημαίνει ότι η ζωή θα μπορούσε ενδεχομένως να μετακινείται μεταξύ πλανητών. Ίσως να είμαστε Αρειανοί»

Τα αποτελέσματα της μελέτης ενδέχεται να έχουν συνέπειες και για τις πολιτικές πλανητικής προστασίας. Οι διαστημικές υπηρεσίες εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα αποφυγής μόλυνσης κατά την αποστολή διαστημοπλοίων στον Άρη και κατά την επιστροφή δειγμάτων στη Γη.

Ωστόσο, υλικό που εκτοξεύεται από τον Άρη μπορεί επίσης να φτάσει στα φεγγάρια του πλανήτη, όπως ο Φόβος, υπό χαμηλότερες πιέσεις από εκείνες που απαιτούνται για να διαφύγει προς τη Γη.

«Ίσως χρειαστεί να είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με το ποιους πλανήτες επισκεπτόμαστε», δήλωσε ο Κ. Τ. Ράμες.

Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να εξετάσει εάν επαναλαμβανόμενες προσκρούσεις θα μπορούσαν να επιλέξουν ακόμη πιο ανθεκτικά μικρόβια και εάν άλλοι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των μυκήτων, μπορούν να επιβιώσουν σε παρόμοιες συνθήκες σοκ.