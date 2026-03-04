Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό καθώς ο Ματίας Λεσόρ ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης μαζί με τους συμπαίκτες του και είναι πλέον στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Ο προπονητής των «πράσινων» είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Γάλλος σέντερ είναι έτοιμος και η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του στα παρκέ έχει αρχίσει καθώς είναι πλέον διαθέσιμος.

Ο Λεσόρ προπονήθηκε κανονικά με τους συμπαίκτες του την Τετάρτη (4/3) έχοντας πάρει το «ok» των γιατρών και από εδώ και πέρα ο Αταμάν θα αρχίσει σιγά-σιγά να του δίνει χρόνο συμμετοχής προκειμένου να βρει αγωνιστικό ρυθμό.

Στην προπόνηση της Τετάρτης, πάντως, υπήρξαν και απουσίες, καθώς ο Ρισόν Χολμς ταλαιπωρείται από ιγμορίτιδα ενώ ο Αλέξανδρος Σαμουντούροβ έχει φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού του ποδιού.

Αυτό σημαίνει πως ο Αταμάν θα περιμένει την προπόνηση της Πέμπτης (5/3) για να δει αν θα τους έχει ή όχι στη διάθεσή του για το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.