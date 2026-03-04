Η ΕΥΔΑΠ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την αλλαγή στη μετοχική της σύνθεση, καθώς ο γνωστός Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον και η εταιρεία του, Paulson & Co. προχώρησαν σε πλήρη αποεπένδυση.

Η εταιρεία γνωστοποίησε ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούσαν στη συμμετοχή τους (9,99%) υποχώρησαν κάτω από το κρίσιμο όριο και στις 3 Μαρτίου 2026 διαμορφώθηκαν σε 0%. Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στη γνωστοποίηση του Τζον Πόλσον, με την ΕΥΔΑΠ να σημειώνει ότι το αντίστοιχο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατήλθε επίσης σε 0%.

Το πακέτο που πέρασε στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η μεταβολή «γράφτηκε» και στο ταμπλό, στο χθεσινό κλείσιμο της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (3/3/2026): δύο πακέτα συνολικά 10,34 εκατ. μετοχών της ΕΥΔΑΠ άλλαξαν χέρια, περνώντας στον έλεγχο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω της 100% θυγατρικής Urban Services.

Η συναλλαγή αποτίμησε το 9,7% σε 103,4 εκατ. ευρώ, με τιμή 10 ευρώ ανά μετοχή, premium σε σχέση με το κλείσιμο στα 7,31 ευρώ. Το πακέτο αντιστοιχεί στη συμμετοχή που συνδεόταν με τον Τζον Πόλσον.

Η επίσημη ανακοίνωση

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε ότι την 03/03/2026 η 100% θυγατρική του URBAN SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., απέκτησε μέσω χρηματιστηριακής συναλλαγής από ιδιώτη μέτοχο ποσοστό 9,71% στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έναντι ποσού 103,4 εκατ. ευρώ.

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στη διανομή και διαχείριση ύδατος, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Η Εταιρεία, μέσω ενός ρυθμιζόμενου πλαισίου, εξυπηρετεί πάνω από το 40% του πληθυσμού της χώρας.

Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για επενδύσεις σε κλάδους κρίσιμών υποδομών που προσφέρουν μακροπρόθεσμα και επαναλαμβανόμενα έσοδα. Επιπλέον, ο τομέας της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των σχετικών υποδομών αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον τις επόμενες περιόδους, δεδομένων των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της ανάγκης προσαρμογής σε αυτό το περιβάλλον.