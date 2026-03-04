Επίθεση στην κυβέρνηση για «έλλειψη σοβαρότητας» εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή. Χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «άφαντο» και «ελαφρύ» ο οποίος, όπως είπε «δεν αντιλαμβάνεται». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επισήμανε ότι «σε μια τέτοια συγκυρία που θα έπρεπε να είναι η Βουλή γεμάτη, που θα έπρεπε να διεξάγεται διάλογος, η Βουλή είναι άδεια».

Η κ. Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη στην ομιλία του πρωθυπουργού που προηγήθηκε, την χαρακτήρισε «εσωτερικής κατανάλωσης, που δεν έχει καμία αξία και κανένα ειδικό βάρος σε επίπεδο διεθνές και σε διάσταση ιστορική». Υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «ήδη εμπλέκει τη χώρα μας σε εμπόλεμες συνθήκες και καταστάσεις και αυτό δεν είναι κάτι που κρύβεται, ούτε μπορεί να κουκουλωθεί με τα χειροκροτήματά σας (εν. βουλευτές ΝΔ)» και συμπλήρωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι η ουρά του Τραμπ και του Νετανιάχου και δυστυχώς… σύρει και τη χώρα μας στο άρμα των επιθετικών πολέμων, των ολοκληρωτικών επεμβάσεων των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου, του διεθνούς ανθρωπιστικού και ποινικού δικαίου».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για τη σημερινή παρουσία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την επανέναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρσάκειο Μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησής του, τονίζοντας ότι «εγκαινιάζει… αλλά παραβιάζει την απόφαση του ΣτΕ ότι πρέπει να χορηγήσει στον παρακολουθούμενο κύριο Ανδρουλάκη, τον φάκελο του. Τα στοιχεία για την παράνομη παρακολούθησή του. Παραβιάζει την απόφαση αυτή και παρ’ όλα αυτά τον υποδέχεται η διορισμένη ηγεσία του ΣτΕ για αυτά τα εγκαίνια, ενώ θα έπρεπε να πει “είστε persona non grata κύριε Μητσοτάκη”».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός «δεν είπε λέξη για τις υποκλοπές» στην ομιλία του. «Είναι όμως σκάνδαλο που κρίθηκε δικαστικά πριν από έξι ημέρες ότι συνδέεται με το έγκλημα, το κακούργημα της κατασκοπείας και μάλιστα για λογαριασμό του Ισραήλ και υπό αυτή την έννοια μου έκανε μεγάλη εντύπωση και η σιωπή του κ. Μητσοτάκη και το γεγονός ότι μίλησε για κάποιο αυτονόητο δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί, αλλά και ότι επιχείρησε (εν. πρωθυπουργό) με διατυπώσεις αμφίσημες και λαθροχειρίες λεκτικές, να δώσει ένα σήμα μιας κάποιας αποστασιοποίησης», πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «δεν έχει καταδικάσει αυτό το διεθνές έγκλημα» στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι «δυστυχώς αυτή η αφωνία, γράφεται στην ιστορία», ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι της έκανε εντύπωση και η τοποθέτηση του κύριου Ανδρουλάκη «που δεν πήρε αποστάσεις από το Ισραήλ».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι έχει καταθέσει στον πρωθυπουργό 158 επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν της έχει απαντήσει. «Δεν είμαι βεβαίως του χεριού του, για αυτό και φεύγει», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για το ότι «δεν έχει κάτσει μία φορά να ακούσει ομιλία αρχηγών της υπόλοιπης αντιπολίτευσης».

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το νομοσχέδιο σχετικά με την επιστολική ψήφο, την οποία στηρίζει, επισήμανε ότι το κόμμα της προβληματίζεται για τον τρόπο που το φέρνει η κυβέρνηση (εν. ν/σ), λέγοντας ότι «θα μπούμε σε πολύ μεγάλο δίλημμα» ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα στηρίξει «την περιφέρεια την ιδιότυπη».