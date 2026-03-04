Σειρήνες ήχησαν εκ νέου στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, κατά την πέμπτη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

“Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το κράτος του Ισραήλ”, ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους, στην οποία διευκρίνισαν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας “για να αναχαιτίσουν την απειλή”.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε άλλη σύντομη ανακοίνωσή τους ότι είχαν αναχαιτίσει “drones που εξαπολύθηκαν από τον Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος” αφού είχαν ηχήσει σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ.