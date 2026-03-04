Το να μη σε αφήνουν ήσυχο ούτε μετά θάνατον είναι ίσως η χειρότερη κατάρα που βαραίνει τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Στη ζωή του γνώρισε την απόλυτη δόξα, έγινε λαϊκό είδωλο, αναγνωρίστηκε ως ο κορυφαίος όλων των εποχών. Σε αντάλλαγμα όμως –λες και είχε συνάψει συμφωνία με τον… διάβολο– διέσχισε τη φτώχεια, βυθίστηκε στα προβλήματα με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ που εξελίχθηκαν σε εξάρτηση, βίωσε τον πόνο επειδή δεν κατάφερε να αγαπήσει όπως θα έπρεπε όσους στάθηκαν δίπλα του, συγκρούστηκε με τα παιδιά του και παραδόθηκε σε μια… άτακτη ζωή.

Ο ίδιος την αποδεχόταν και συχνά ενθάρρυνε, πολύ πέρα από τα όρια που αντέχει η ανθρώπινη φύση.

Από τις 30 Οκτωβρίου 1960, όταν γεννήθηκε, έως τις 25 Νοεμβρίου 2020, όταν πέθανε υπό συνθήκες που δεν φωτίστηκαν ποτέ πλήρως, ο Μαραντόνα έζησε μια ύπαρξη στα άκρα. Τότε πολλοί σκέφτηκαν: «Τουλάχιστον τώρα δεν θα υποφέρει άλλο». Πίστεψαν πως, απαλλαγμένος από τους δαίμονές του, θα ησυχάσει σε έναν απρόσιτο τόπο, παρέα με τις αναμνήσεις του. Όμως δεν συνέβη έτσι. Από την πρώτη κιόλας ημέρα άρχισαν οι καβγάδες για την κληρονομιά. Αν αυτό δεν είναι κατάρα, τότε τι είναι;

Η κηδεία ενός ειδώλου

Ούτε η κηδεία του, στις 27 Νοεμβρίου 2020, κύλησε ειρηνικά. Συγκρούσεις οπαδών, αστυνομικοί κλοιοί γύρω από τη σορό, η πρώην σύζυγός του να ρυθμίζει ποιος θα εισέλθει και ποιος όχι για έναν τελευταίο αποχαιρετισμό.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής. Μόνο για την Εβα Περόν είχε κινητοποιηθεί ανάλογο πλήθος. Ήταν ίσως η πιο αυθεντική απόδειξη του τι σήμαινε ο Μαραντόνα για την Αργεντινή και για ολόκληρο τον κόσμο. Δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά ένα σύμβολο. Κι όμως, αμέσως μετά άρχισε –ή μάλλον φανερώθηκε– ο πόλεμος για την κληρονομιά.

Η διαμάχη για τα εκατομμύρια

Οι πέντε αναγνωρισμένοι κληρονόμοι είναι τα παιδιά του: η Ντάλμα και η Τζιανίνα (από τον γάμο του με την Κλαούντια), ο Ντιέγκο Τζούνιορ, η Τζάνα και ο Ντιεγκίτο Φερνάντο. Δίπλα τους, κεντρικό ρόλο διαδραμάτισε ο δικηγόρος Ματίας Μόρλα.

Η περιουσία – εκτιμώμενη μεταξύ 70 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων – περιλαμβάνει δικαιώματα εικόνας και εμπορικά σήματα, ακίνητα στην Αργεντινή και στο εξωτερικό, πολυτελή αυτοκίνητα, ρολόγια, κοσμήματα, αθλητικά κειμήλια, τραπεζικούς λογαριασμούς και μετοχές. Όπως συχνά συμβαίνει όταν στη μέση βρίσκονται μεγάλα ποσά, τα συναισθήματα παραμερίζονται. Τα παιδιά προσέφυγαν νομικά κατά του Μόρλα για τη διαχείριση του ονόματος και των δικαιωμάτων εικόνας. Προσωπικά αντικείμενα βγήκαν σε δημοπρασία, ενώ δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συγγενών και συνεργατών.

A pilgrim sits near a mural depicting soccer star Diego Maradona as he takes a break during the annual procession to the Basilica of the Virgin of Luján, Argentina’s patron saint, in Buenos Aires, Argentina, Saturday, Oct. 4, 2025. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Το πιο δύσκολο είναι να χαρτογραφηθεί το πλέγμα εταιρειών που συνδέονται με το όνομά του. Πρόσωπα αμφιλεγόμενης αξιοπιστίας κινούνται γύρω από την περιουσία του, αποκομίζοντας –πιθανότατα– οφέλη. Πραγματοποιήθηκε οικογενειακή συνάντηση λίγους μήνες μετά τον θάνατό του, με δηλώσεις περί ενότητας και σεβασμού στη μνήμη του πατέρα. Δεν προέκυψε, όμως, καμία δεσμευτική νομική συμφωνία. Ίσως αυτή να είναι η μοίρα ενός «καταραμένου» ανθρώπου που έζησε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και δεν μπόρεσε να φρενάρει την κατάλληλη στιγμή.

Μια κληρονομιά που ανήκει στον λαό

Ακόμη και νεκρός, ο Μαραντόνα φαίνεται να παραμένει στο επίκεντρο συγκρούσεων. Ζήλιες, παρεξηγήσεις, αρπακτικές συμπεριφορές. Στο φόντο, η εικόνα ενός ανθρώπου που έκανε τον κόσμο να ονειρευτεί. Όποια κι αν είναι η τελική διανομή της περιουσίας, κανείς – ούτε τα πιο στενά μέλη της οικογένειας – δεν μπορεί να θεωρηθεί καθολικός κληρονόμος του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ο «Πίμπε ντε Όρο» ανήκει στον λαό, όπως ο ίδιος επιθυμούσε.