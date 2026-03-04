Η τελετή έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου – Κορτίνα, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Βερόνα, δεν πρόκειται να διεξαχθεί σε ήρεμο κλίμα.

Τελικώς επιβεβαιώνεται ότι οκτώ χώρες —οι Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ολλανδία και Ουκρανία — θα μποϊκοτάρουν την τελετή, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή Ρώσων αθλητών που αγωνίζονται υπό τη δική τους σημαία, όπως ενημέρωσε σχετικά ο διευθυντής επικοινωνίας και εκπρόσωπος γενικότερα της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (IPC), Craig Spence. Παράλληλα, το κλείσιμο του εναέριου χώρου σε ορισμένες περιοχές της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου ενδέχεται να επηρεάσει την έγκαιρη άφιξη αθλητών και αποστολών, σύμφωνα με ανακοίνωση της IPC (Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή). Η Επιτροπή απέφυγε να σχολιάσει την κατάσταση περισσότερων από 50 αποστολών χωρών.

Στους εγγεγραμμένους αθλητές περιλαμβάνονται δέκα από Ρωσία και Λευκορωσία και ενώ το Ισραήλ αναμένεται να εκπροσωπηθεί από μια σκιέρ και το Ιράν από έναν αθλητή στο σκι αντοχής. Ο πρόεδρος της Ιταλικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Μάρκο Ντε Σάνκτις τόνισε ότι η κατάσταση ενδέχεται να επισκιάσει την πολύ σημαντική αυτή στιγμή για τους αθλητές από όλο τον κόσμο που έρχονται στην Ιταλία για να αγωνιστούν. «Η κατάσταση είναι πραγματικά ανησυχητική και λυπηρή. Οι συνέπειες αυτού του πολέμου μπορεί να είναι πολλαπλές», δήλωσε στο Reuters, εκφράζοντας την ελπίδα να μην χαθεί το μήνυμα των Αγώνων.

Ο Ντε Σάνκτις συμπλήρωσε ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης στην οποία εμπλέκεται το Ιράν θα μπορούσε να επισκιάσει τις προσπάθειες των αθλητών: «Είναι πραγματικά κρίμα, γιατί κανένας από τους αθλητές δεν αξίζει κάτι τέτοιο μετά από τόσα θυσίες για να φτάσει εδώ».