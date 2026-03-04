Οι ευρωπαϊκοί δείκτες ανακάμπτουν σήμερα, επωφελούμενοι από μια μείωση των τιμών του αερίου, έπειτα από δύο πτωτικές συνεδριάσεις λόγω της εκτίναξης των τιμών των υδρογονανθράκων που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Γύρω στις 13:00 (ώρα Ελλάδας), η Φρανκφούρτη ενισχυόταν κατά 1,60%, το Παρίσι κατά 1,10%, το Μιλάνο κατά 1,41% και το Λονδίνο κατά 0,50%. Ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 σημείωνε άνοδο 1,32%.

Η Ευρώπη επωφελείται κυρίως από την πτώση των τιμών του αερίου (-6,46%, στα 50,78 δολάρια), μετά την κάθετη άνοδο που είχαν σημειώσει τις δύο τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, από τις αρχές της χρονιάς, οι τιμές των υδρογονανθράκων, τους οποίους η ήπειρος εισάγει μαζικά, παραμένουν αυξημένες κατά περισσότερο από 80%, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Οι ευρωπαϊκές αγορές επουλώνουν τις πληγές τους», συνοψίζει ο Νιλ Γουίλσον, αναλυτής της Saxo Markets.