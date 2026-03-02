Άλμα άνω του 50% κατέγραψαν οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, στον απόηχο της ανακοίνωσης της QatarEnergy για αναστολή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μετά από επίθεση ιρανικών drones.

Στις 14:55 ώρα Ελλάδος, τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (TTF) σημείωναν άνοδο 48% στα 47,320 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2025.

Παρά την άνοδο, η τιμή παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα ιστορικά υψηλά των 300 ευρώ που είχαν σημειωθεί το 2022, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Αναφορικά με το πετρέλαιο η τιμή του Brent εκτινάχθηκε έως και 13%, σύμφωνα με το Bloomberg, πριν περιορίσει μέρος των κερδών, καθώς η αγορά ενέργειας βυθίστηκε στο χάος μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης αρτηρίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό αργού.