Μια από τις τελευταίες εικόνες που μοιράστηκε η influencer Derleya Alves με τους 26.000 ακολούθους της στο Instagram, την έδειχνε καθισμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου, με τη μητέρα της να τη φροντίζει στοργικά.

Η 26χρονη από τη Βραζιλία, που είχε αφιερώσει το προφίλ της στο fitness, υποβλήθηκε σε επέμβαση αυξητικής στήθους στις 20 Φεβρουαρίου, όμως η χαρά για την αλλαγή στην εμφάνισή της έδωσε γρήγορα τη θέση της σε μια εφιαλτική περιπέτεια.

«Η μαμά με ετοιμάζει μετά το μπάνιο μου», είχε γράψει στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο τιτλοφορούσε ως «Μίνι vlog της νύχτας μιας κοπέλας που μόλις έβαλε σιλικόνη».

Οι επιπλοκές και η μάχη στο χειρουργείο

Η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση αμέσως μετά το πρώτο χειρουργείο, καθώς η νεαρή μητέρα άρχισε να υποφέρει από οξείς πόνους στην κοιλιακή χώρα. Παρά τη μεταφορά της στο Δημοτικό Νοσοκομείο του Marabá, οι γιατροί δεν κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία των επιπλοκών.

Η 26χρονη influencer Derleya Alves

Στο διάστημα των οκτώ ημερών που μεσολάβησαν μέχρι τον θάνατό της, η Derleya χρειάστηκε να μπει εκτάκτως στο χειρουργείο άλλες δύο φορές. Κατά τη διάρκεια αυτών των επεμβάσεων, οι γιατροί προχώρησαν σε αποκατάσταση του εντέρου της, ενώ αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν και μία από τις ωοθήκες της.

Η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Η ιατρική ομάδα που παρακολουθούσε την 26χρονη εξετάζει το ενδεχόμενο μιας συγγενούς ανωμαλίας στο έντερο, η οποία πιθανόν να παρέμενε αδιάγνωστη και να πυροδότησε τη θανατηφόρα εξέλιξη μετά την αισθητική επέμβαση. Προς το παρόν, οι αρχές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει επίσημη υπόνοια για ιατρική αμέλεια, ωστόσο η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Η Derleya Alves κηδεύτηκε χθες, αφήνοντας πίσω της έναν ανήλικο γιο. Η υπόθεσή της έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη Βραζιλία, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της λεπτομερούς ανάλυσης που θα δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο μοιραίο.