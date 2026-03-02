Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι ο Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών συγκαλεί εκτάκτως την Τετάρτη 04.03 το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, σημείωσαν για την κρίση στη Μέση Ανατολή ότι ο πρωθυπουργός είναι ανοιχτός για κατ’ ιδίαν ενημέρωση όποιου πολιτικού αρχηγού, εφόσον κατατεθεί σχετικό αίτημα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί αύριο στις 12:00 με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Επιπρόσθετα, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει την Τετάρτη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, όπου αναμένεται να τοποθετηθεί και για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις.

Τέλος, λαμβάνει χώρα τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.