Εντολή εκκένωσης για τη συνοικία Μπουρτζ αλ-Μπαράζνεχ στα νότια προάστια της Βηρυτού εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας για επικείμενα πλήγματα. Η κίνηση αυτή ακολουθεί τη νυχτερινή επιχείρηση του Ισραήλ κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, όπου ο (ισραηλινός) στρατός θα αναλάβει ισχυρή δράση στο εγγύς μέλλον», δήλωσε μέσω του X στην αραβική γλώσσα η εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντισυνταγματάρχης Έλα Ουαουέγια.

«Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως αυτό το κτίριο και τα γειτονικά κτίρια και να παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων», προστίθεται στο μήνυμα.

Εξάλλου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι πραγματοποίησε πλήγμα στη Βηρυτό που στοίχισε τη ζωή στον Χουσέιν Μάκλεντ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ.