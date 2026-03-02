Οι νέες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι προγραμματισμένες για αυτή την εβδομάδα, δεν έχουν ακυρωθεί μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο εξετάζει μια νέα τοποθεσία για τις συνομιλίες —οι οποίες επρόκειτο να διεξαχθούν στις 5 και 6 Μαρτίου στο Άμπου Ντάμπι— με την Τουρκία και την Ελβετία να αποτελούν πιθανές εναλλακτικές.

«Λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι, ωστόσο κανείς δεν έχει ακυρώσει τη συνάντηση», δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μέσω WhatsApp.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι προς το συμφέρον της Ρωσίας να συνεχίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία και ότι η Μόσχα εξακολουθεί να προτιμά μια διπλωματική διευθέτηση για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει τόσο το Κίεβο όσο και τη Μόσχα να βρουν έναν τρόπο τερματισμού της σύγκρουσης. Ωστόσο, παρά τους πολλαπλούς γύρους συνομιλιών παραμένει, σύμφωνα με το Reuters, ένα ευρύ χάσμα ανάμεσα στις θέσεις των δύο πλευρών.