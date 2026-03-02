Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα οδηγήσουν σε έναν «ατελείωτο πόλεμο» και ότι ο στόχος είναι να καταστραφούν ιρανικοί πύραυλοι, το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό και άλλες υποδομές ασφαλείας της Τεχεράνης.

«Τους χτυπάμε χειρουργικά, συντριπτικά και αμετανόητα», τόνισε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο, την πρώτη μετά την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Παράλληλα είπε πως η αμερικανική επιχείρηση κατά του Ιράν δεν είναι «άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας».

«Τέλος οι ανόητοι κανόνες μάχης, όχι άλλο τέλμα για την οικοδόμηση μιας χώρας, όχι άσκηση οικοδόμησης της δημοκρατίας», δήλωσε ο υπουργός.