Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη δυτική Τεχεράνη γύρω στις 16:15 τοπική ώρα (14:45 ώρα Ελλάδας), τόνισαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης και ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, τρίτη ημέρα του πολέμου του Ιράν εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις, «η καθεμία συνοδευόμενη από δύο έως τρεις άλλες εκρήξεις», ακούστηκαν σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη για το ποιοι ήταν οι στόχοι των επιθέσεων.

Οι εφημερίδες Shargh, Ham Mihan και Etemad ανέφεραν επίσης τις εκρήξεις.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε νωρίτερα ότι επιθέσεις είχαν στόχο την έδρα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης.

«Το κεντρικό κτίριο του Οργανισμού Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, που βρίσκεται στην οδό Ιρανσχάχρ στο κέντρο της Τεχεράνης, δέχτηκε επίθεση», τόνισε το ISNA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του οργανισμού, Σεβρίν Ταμπριζί. «Συνάδελφοί μας υπέστησαν ελαφρά τραύματα», πρόσθεσε.