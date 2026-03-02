Η επόμενη ημέρα για το Τατόι αρχίζει να παίρνει μορφή, καθώς πέντε ισχυροί όμιλοι πέρασαν το κατώφλι του διαγωνισμού που προκήρυξε το Υπερταμείο. Η διαδικασία αφορά την ανάδειξη και αξιοποίηση ακινήτων εντός του ιστορικού κτήματος, με στόχο μια ήπια ανάπτυξη που θα συνδυάζει την ιστορική κληρονομιά με τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Ποιοι διεκδικούν το έργο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), τα σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την παραχώρηση ακινήτων και τη διαχείριση των χώρων είναι τα εξής:

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.



ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.



ELIA CORPORATION Α.Ε.



REINA HELLENIC PROPERTIES CAPITAL PARTNERS LTD

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα αξιολογηθούν άμεσα και όσοι πληρούν τα προαπαιτούμενα θα κληθούν στη Β’ φάση του διαγωνισμού, όπου και θα κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές.

Τι περιλαμβάνει η 65ετής σύμβαση

Το πλάνο που υλοποιείται για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού δεν αφορά μια απλή συντήρηση, αλλά μια συνολική αναβίωση του χώρου. Η διάρκεια παραχώρησης ορίστηκε κατ’ ελάχιστον στα 65 έτη, δίνοντας το χρονικό περιθώριο για μεγάλες επενδύσεις που θα αλλάξουν τον χάρτη της Αττικής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται 24 κτήρια και οι περιβάλλοντες χώροι τους, με τις επιτρεπόμενες χρήσεις να περιλαμβάνουν:

Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας και ξενοδοχεία .

. Λειτουργία εστιατορίων και χώρων αναψυχής.

και χώρων αναψυχής. Ανασύσταση του ιστορικού αμπελώνα και του ελαιώνα .

και του . Λειτουργία οινοποιείου και πρότυπου θερμοκηπίου.

Η επιστροφή στον αγροτικό χαρακτήρα

Πέρα από το κομμάτι των ακινήτων, ο διαγωνισμός δίνει έμφαση στην επαναφορά της αγροτικής ταυτότητας του κτήματος. Η καλλιέργεια της γης και η παραγωγή τοπικών προϊόντων αποτελούν βασικό πυλώνα του σχεδιασμού, ώστε το πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου να λειτουργήσει ως ένα αυτόνομο, βιώσιμο οικοσύστημα.

Η ακριβής περίμετρος των εκτάσεων που θα περιληφθούν στην τελική σύμβαση θα εξειδικευθεί το επόμενο διάστημα, καθώς το έργο περνά στο στάδιο των οικονομικών προσφορών.