Σημαντική ανατροπή στην υπόθεση του Κολωνού προέκυψε από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας, τα οποία έδειξαν πως η 31χρονη που βρέθηκε νεκρή και θεωρείτο πως κυοφορούσε, τελικά δεν ήταν έγκυος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπεράσπιση, η γυναίκα έπασχε από κίρρωση του ήπατος, πάθηση που μπορεί να προκαλέσει έντονο πρήξιμο στην κοιλιακή χώρα, εικόνα που ενδέχεται να παραπέμπει σε εγκυμοσύνη.

Η δικηγόρος του κατηγορούμενου, Μαρία Βαγενά σημείωσε ότι ο 38χρονος κατηγορούμενος πίστευε πως η σύντροφός του ήταν έγκυος, βασιζόμενος στα όσα του είχε πει η ίδια. Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο «ούτε η ίδια να γνώριζε» την πραγματική αιτία της διόγκωσης στην κοιλιακή χώρα.

Κολωνός: «Ήταν ατύχημα, έλεγε ότι είναι έγκυος» ισχυρίζεται ο 38χρονος, που πήρε προθεσμία

Λίγο πριν από τις 17:30 το απόγευμα αποχώρησε από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό.

Ο 38χρονος, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 12:30. Μέχρι τότε παραμένει αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, ενώ η υπεράσπιση προετοιμάζει τη στάση που θα τηρήσει ενώπιον της ανακρίτριας.

Η δικηγόρος του κατηγορουμένου, Μαρία Βαγενά, ξεκαθάρισε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά την πράξη της ανθρωποκτονίας με δόλο. Όπως υποστηρίζει, ο θάνατος της 31χρονης δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε ατύχημα.

Σε ερώτηση για το αν ο 38χρονος ισχυρίζεται ότι η σύντροφός του έπεσε από τις σκάλες, η συνήγορός του απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, επισημαίνοντας ότι οι αναλυτικές τοποθετήσεις θα γίνουν κατά την απολογία της Τετάρτης.

Αναμονή για την τελική ιατροδικαστική έκθεση

Η υπεράσπιση αναμένει την τελική ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αναμένεται να παραδοθεί την Τρίτη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια θανάτου και να συμπληρωθεί η δικογραφία.

Αναφορικά με τις μαρτυρίες γειτόνων για συχνούς καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού, η δικηγόρος του 38χρονου υπογράμμισε ότι οι εντάσεις σε μια σχέση δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη ανθρωποκτόνου πρόθεσης.

Όπως ανέφερε, ο κατηγορούμενος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ χαρακτήρισε το στοιχείο της μη εγκυμοσύνης ως κρίσιμο για τη συνολική αξιολόγηση της υπόθεσης που συγκλονίζει τον Κολωνό.