Tα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) και το Κατάρ έχουν ξεκινήσει μια έντονη, αλλά παρασκηνιακή διπλωματική εκστρατεία, καλώντας βασικούς συμμάχους τους να βοηθήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να βρει μια πολιτική «έξοδο κινδύνου» από την κλιμάκωση με το Ιράν, ώστε οι αμερικανικές επιχειρήσεις να παραμείνουν σύντομες και περιορισμένες. Στόχος τους είναι η συγκρότηση ενός ευρέος μετώπου που θα πιέσει για γρήγορο τερματισμό των εχθροπραξιών, πριν ο πόλεμος παρασύρει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και πυροδοτήσει παρατεταμένο ενεργειακό σοκ στις διεθνείς αγορές.

Η εκστρατεία αυτή εκδηλώνεται καθώς η ναυσιπλοΐα σε κρίσιμα θαλάσσια περάσματα της περιοχής διαταράσσεται σοβαρά και οι τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου σημειώνουν απότομες αυξήσεις. Σύμφωνα με εκτίμηση που μοιράστηκε το Κατάρ, εάν οι θαλάσσιοι διάδρομοι παραμείνουν μπλοκαρισμένοι έως τα μέσα της εβδομάδας, αναμένεται ακόμη εντονότερη αντίδραση στις αγορές φυσικού αερίου από τη ήδη θεαματική άνοδο της Δευτέρας. Παράλληλα, η Ντόχα αναγκάστηκε να κλείσει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κορυφαία εξαγωγική της μονάδα, έπειτα από ιρανική επίθεση με drone, γεγονός που εκτόξευσε τις ευρωπαϊκές τιμές πάνω από 50%.

ΗΑΕ και Κατάρ θωρακίζονται στρατιωτικά απέναντι στον Τραμπ–Ιράν

Την ώρα που επιχειρούν να συγκρατήσουν τον Τραμπ στο διπλωματικό τραπέζι, τα ΗΑΕ και το Κατάρ κινούνται ταυτόχρονα για να ενισχύσουν επειγόντως την άμυνά τους απέναντι στην ιρανική απειλή. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις διεργασίες, τα Εμιράτα έχουν ήδη αιτηθεί από συμμάχους επιπρόσθετα μέσα αντιαεροπορικής προστασίας μέσου βεληνεκούς, ενώ το Κατάρ ζητά ειδική υποστήριξη έναντι των drone, τα οποία έχουν αναδειχθεί σε μεγαλύτερη απειλή ακόμη και από τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Εσωτερική ανάλυση που επικαλούνται οι ίδιες πηγές δείχνει ότι τα αποθέματα πυραύλων Patriot του Κατάρ επαρκούν μόλις για τέσσερις ημέρες με τους σημερινούς ρυθμούς χρήσης. Η παράλληλη κούρσα ενίσχυσης της αεράμυνας υπογραμμίζει τον διπλό ρόλο των δύο κρατών: από τη μία εμφανίζονται ως μεσολαβητές που αναζητούν διέξοδο για τον Τραμπ, από την άλλη προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ευρύτερης σύρραξης που θα μπορούσε να χτυπήσει καίρια την εικόνα τους ως ενεργειακών και χρηματοοικονομικών «ασφαλών λιμανιών».

Η διπλωματική πίεση ΗΑΕ – Κατάρ προς την Ευρώπη και τον Τραμπ

Στο διπλωματικό επίπεδο, η ηγεσία των ΗΑΕ και του Κατάρ έχει επιδοθεί σε μπαράζ τηλεφωνικών επαφών με Ευρωπαίους ηγέτες, αναζητώντας στήριξη σε μια στρατηγική γρήγορης αποκλιμάκωσης του πολέμου Τραμπ–Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν, και ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, συνομίλησαν τις τελευταίες ημέρες με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η προσπάθεια των δύο κρατών του Κόλπου αποσκοπεί στο να συγκροτηθεί μια ευρωπαϊκή και εντέλει ευρύτερη, συμμαχία που θα πιέσει τον Τραμπ να επιλέξει μια «έξοδο» μέσω σύντομης και περιορισμένης στρατιωτικής επιχείρησης, αντί για παρατεταμένο πόλεμο χωρίς σαφές τέλος. Επισήμως, ούτε το Κατάρ ούτε τα ΗΑΕ σχολιάζουν τις κινήσεις αυτές, ωστόσο η ένταση των παρασκηνιακών επαφών αντανακλά τη βαθιά ανησυχία τους ότι ένας ανεξέλεγκτος πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν θα αποσταθεροποιήσει ταυτόχρονα την ασφάλεια, τις ενεργειακές ροές και την οικονομική τους ευημερία.