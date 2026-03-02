Ξεκάθαρο απειλητικό μήνυμα στέλνει η Πρεσβεία του Ιράν στην Κύπρο με αφορμή την πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, αλλά και την κοινή στρατιωτική επιχείρηση Αμερικανών και Ισραηλινών κατά της Τεχεράνης.

Με ανακοίνωσή της η Πρεσβεία του Ιράν στην Κύπρο αναφέρει πως «έχει έρθει η ώρα να υπερασπιστούμε την πατρίδα και να αντιμετωπίσουμε τη στρατιωτική επίθεση του εχθρού» και υπογραμμίζει με ξεκάθαρο τρόπο πως «οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα απαντήσουν στους επιτιθέμενους με ισχύ και αποφασιστικότητα».

Παράλληλα, στην ανακοίνωση η Πρεσβεία του Ιράν στην Κύπρο αφήνει αιχμές κατά των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας που δεν έχουν αναλάβει άμεση δράση «σε απάντηση στην παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που προκάλεσε αυτή η απροκάλυπτη στρατιωτική επίθεση».

Τέλος, η Πρεσβεία καλεί τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας και όλα τα μέλη του Συμβουλίου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους χωρίς καθυστέρηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πρεσβείας του Ιράν στην Κύπρο

Η ιερή και αγαπημένη μας πατρίδα, το περήφανο και πολιτισμικά δημιουργό Ιράν, υπέστη για ακόμη μία φορά εγκληματική στρατιωτική επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Φεβρουαρίου, την παραμονή του περσικού νέου έτους και τη δέκατη ημέρα του ιερού μήνα του Ραμαζανιού, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς παραβίασαν κατάφωρα την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία του Ιράν, εξαπολύοντας επιθέσεις κατά σειράς αμυντικών εγκαταστάσεων, υποδομών και πολιτικών στόχων σε διάφορες πόλεις της χώρας. Αυτή η νέα πράξη στρατιωτικής επίθεσης έλαβε χώρα τη στιγμή που το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε διπλωματική διαδικασία.

Παρά το γεγονός ότι γνωρίζαμε τις προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του σιωνιστικού καθεστώτος να προχωρήσουν σε ακόμη μία επιθετική ενέργεια, επανεισήλθαμε στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να αποδείξουμε στη διεθνή κοινότητα και σε όλα τα έθνη του κόσμου τη νομιμότητα της θέσης του ιρανικού λαού και να αφαιρέσουμε κάθε πρόσχημα για παράνομη επίθεση. Σήμερα, ο λαός του Ιράν στέκεται υπερήφανος, γνωρίζοντας ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή του πολέμου. Πλέον, όμως, έχει έρθει η ώρα να υπερασπιστούμε την πατρίδα και να αντιμετωπίσουμε τη στρατιωτική επίθεση του εχθρού. Όπως ήμασταν έτοιμοι για διαπραγμάτευση, είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα απαντήσουν στους επιτιθέμενους με ισχύ και αποφασιστικότητα.

Οι αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς συνιστούν σαφή παραβίαση του Άρθρου 2(4) του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αποτελούν πράξη ένοπλης επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το Ιράν διαθέτει το εγγενές και νόμιμο δικαίωμα της αυτοάμυνας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αξιοποιήσουν όλες τις αναγκαίες δυνατότητες και πόρους για να αντιμετωπίσουν αυτή την εγκληματική επίθεση και να αποκρούσουν τις εχθρικές ενέργειες του αντιπάλου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν υπογραμμίζει τη σοβαρή ευθύνη των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου Ασφαλείας να αναλάβουν άμεση δράση σε απάντηση στην παραβίαση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που προκάλεσε αυτή η απροκάλυπτη στρατιωτική επίθεση. Καλούμε τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας και όλα τα μέλη του Συμβουλίου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους χωρίς καθυστέρηση.

Όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών —ιδίως οι περιφερειακές και ισλαμικές χώρες, τα μέλη του Κινήματος των Αδεσμεύτων και όλες οι κυβερνήσεις που εκτιμούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια— αναμένεται να καταδικάσουν απερίφραστα αυτή την πράξη επίθεσης και να λάβουν επείγοντα και συλλογικά μέτρα για την αντιμετώπισή της. Αυτή η απερίσκεπτη ενέργεια έχει αναμφισβήτητα θέσει την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια υπό πρωτοφανή απειλή.

Σε αυτή την ιστορική και καθοριστική στιγμή, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εμπνεόμενες από την περήφανη και ηρωική κληρονομιά του έθνους και βασιζόμενες στην πίστη στον Παντοδύναμο Θεό και στη δύναμη της εθνικής ενότητας, δεν θα διστάσουν να υπερασπιστούν αποφασιστικά την αγαπημένη μας πατρίδα.

Η Ιστορία μαρτυρεί ότι ο ιρανικός λαός δεν υποτάχθηκε ποτέ στην κυριαρχία ή στην ξένη επιθετικότητα. Και αυτή τη φορά, η απάντηση του ιρανικού έθνους θα είναι σταθερή και αποφασιστική — και θα κάνει τους επιτιθέμενους να μετανιώσουν για τις εγκληματικές τους πράξεις.