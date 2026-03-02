Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού είναι έτοιμη να διεκδικήσει το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο στον τελικό του CEV Challenge Cup με αντίπαλο την Ιταλική Βαλεφόλια.

Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι θα αντιμετωπίσει στις 11 Μαρτίου την ομάδα του Πέσαρο στην Ιταλία, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα στην Αθήνα και συγκεκριμένα, στις 18 Μαρτίου στο κλειστό γυμναστήριο «Μάκης Λιούγκας» στη Γλυφάδα.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, αύριο την Τρίτη (03/03) θα τεθούν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια για τον πρώτο τελικό την ερχόμενη στην Ιταλία, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να έχουν δείξει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον.