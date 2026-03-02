Το Ιράν έχει κλιμακώσει τα πλήγματα κατά αμερικανικών συμφερόντων και εταίρων των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή, όμως ένα γεωγραφικό «κενό» παραμένει αξιοσημείωτο: η Τουρκία. Η επιλογή της Τεχεράνης να κρατά εκτός στόχου το ΝΑΤΟϊκό έδαφος μιας χώρας που φιλοξενεί κρίσιμες αμερικανικές δυνατότητες δεν είναι λεπτομέρεια τακτικής. Είναι στρατηγικός υπολογισμός υψηλού κόστους, με σαφείς κόκκινες γραμμές και απρόβλεπτες συνέπειες αν κάποια στιγμή ανατραπεί.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της ιρανικής ηγεσίας ότι, σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, θα πλήξει αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, οι πύραυλοι και τα drone έχουν μέχρι στιγμής χτυπήσει το Ισραήλ, το Ιράκ, την Ιορδανία και κράτη του Κόλπου, χωρίς να αγγίξουν τουρκικό έδαφος. Αυτό είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο αν ληφθεί υπόψη ότι στην Τουρκία βρίσκονται εγκαταστάσεις που το Ιράν αντιλαμβάνεται ως στρατηγικές: η αεροπορική βάση του Ιντζιρλίκ στη νότια Τουρκία, ένας κόμβος που συνδέεται με αμερικανικές και ΝΑΤΟϊκές επιχειρησιακές δυνατότητες, και το ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Κιουρετζίκ, που ενισχύει την επιτήρηση έναντι βαλλιστικών εκτοξεύσεων. Η Άγκυρα επιμένει ότι τα δεδομένα τους δεν αξιοποιούνται υπέρ του Ισραήλ, ακριβώς επειδή γνωρίζει πως, στη λογική της Τεχεράνης, η έννοια «υποδομή» μετατρέπεται εύκολα σε «νόμιμο στόχο» όταν η κρίση κλιμακώνεται.

Η Τουρκία ως κόμβος ισχύος, όχι ως «προκεχωρημένο φυλάκιο»

Η Τουρκία δεν αντιμετωπίζει τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στο έδαφός της ως «ξένο νησί» μέσα στην τουρκική επικράτεια. Αντιμετωπίζει την παρουσία τους ως κυριαρχικά ελεγχόμενη διευκόλυνση που υπηρετεί τουρκικά συμφέροντα, με όρους που δεν επιθυμεί να εμφανίζονται ως αυτοτελής αμερικανική κυριαρχία. Γι’ αυτό και όταν φουντώνουν φήμες ή αναπτύσσεται δημόσια συζήτηση, η Άγκυρα επιστρέφει σε μια σταθερή, σχεδόν τελετουργική διατύπωση: «δεν υπάρχουν “ξένες” βάσεις» και «δεν σημειώθηκε καμία επίθεση εναντίον της χώρας μας». Η γλώσσα αυτή δεν είναι απλώς επικοινωνία. Είναι προληπτική ασφάλεια, σχεδιασμένη να αποκόψει τη σύνδεση «τουρκικό έδαφος = νόμιμος στόχος για πλήγμα κατά των ΗΠΑ».

Σε αυτή τη λογική, η Τουρκία λειτουργεί ως κόμβος του αμερικανικού αποτυπώματος, όχι ως προκεχωρημένο φυλάκιο που μετατρέπεται αυτόματα σε πεδίο αναμέτρησης τρίτων. Η Άγκυρα θέλει να ελέγχει το πότε, το πώς και το με ποια αφήγηση θα «φαίνεται» ότι υποστηρίζει επιχειρήσεις. Όσο περισσότερο μια εγκατάσταση παρουσιάζεται ως καθαρά «αμερικανική», τόσο αυξάνει η πιθανότητα στοχοποίησής της από αντιπάλους των ΗΠΑ και τόσο μεγαλώνει το εσωτερικό πολιτικό κόστος για την τουρκική ηγεσία.

Τουρκία και Ιντζιρλίκ ως πολιτικό τοτέμ εσωτερικής κυριαρχίας

Η βάση του Ιντζιρλίκ δεν είναι μόνο επιχειρησιακός κόμβος. Στην τουρκική εσωτερική πολιτική είναι σύμβολο: για μερίδα της αντιπολίτευσης, για εθνικιστικά ακροατήρια, για τμήματα του κρατικού μηχανισμού, το Ιντζιρλίκ γίνεται κατά περιόδους πεδίο πάνω στο οποίο δοκιμάζεται η έννοια της κυριαρχίας. Αυτό εξηγεί την υπερευαισθησία σε εικόνες, βίντεο και ρεπορτάζ κοντά στην εγκατάσταση.

Η πρόσφατη σύλληψη τριών δημοσιογράφων για «αδικήματα εθνικής ασφάλειας» λόγω βιντεοληπτικού υλικού κοντά στο Ιντζιρλίκ, λίγες ώρες μετά την έναρξη των ιρανικών πληγμάτων, διαβάζεται μέσα από αυτό το πρίσμα. Το τουρκικό κράτος δεν φοβάται μόνο το ενδεχόμενο πλήγματος. Φοβάται και την εικόνα ευαλωτότητας. Φοβάται την εντύπωση ότι οι εξελίξεις «τρέχουν» έξω από τον έλεγχό του, ότι μια σύγκρουση άλλων μπορεί να μεταφερθεί στην τουρκική επικράτεια και να αποτυπωθεί στο δημόσιο πεδίο ως αδυναμία προστασίας.

Αυτό το στοιχείο είναι κρίσιμο στη σημερινή φάση, όπου τα drone και η κυκλοφορία πληροφοριών κινούνται ταυτόχρονα. Στο τουρκικό μοντέλο διαχείρισης κρίσεων, η ασφάλεια δεν είναι μόνο αποτροπή, είναι και έλεγχος αφήγησης. Και το αφήγημα γύρω από το Ιντζιρλίκ είναι, για την Άγκυρα, αφήγημα κυριαρχίας.

Η Τουρκία και το Κιουρετζίκ ως «κόκκινο πανί» της αντιβαλλιστικής αρχιτεκτονικής

Το ραντάρ στο Κιουρετζίκ έχει μια άλλη, ακόμη πιο ευαίσθητη διάσταση. Για την Τεχεράνη, δεν είναι απλώς «ένα ραντάρ που παρακολουθεί το Ιράν». Είναι μέρος μιας ευρύτερης αντιβαλλιστικής αρχιτεκτονικής έγκαιρης προειδοποίησης που μπορεί να μειώνει την αποτελεσματικότητα της ιρανικής αποτροπής, δηλαδή την αξία των πυραύλων ως εργαλείου πίεσης και πολιτικού εκβιασμού σε περίοδο κρίσης.

Γι’ αυτό η μη στοχοποίησή του, σε μια συγκυρία όπου το Ιράν στέλνει «μήνυμα» με πυραύλους και drones σε άλλες χώρες, έχει ειδικό βάρος. Δείχνει ότι η Τεχεράνη αποφεύγει να ανοίξει «πόλεμο με το δίκτυο» της ευρωατλαντικής επιτήρησης. Αποφεύγει να μετατρέψει την κρίση σε σύγκρουση που θα αγγίξει τον πυρήνα των συμμαχικών υποδομών προειδοποίησης.

Τουρκία και το ΝΑΤΟ ως διπλό ρίσκο κλιμάκωσης

Για τους ειδικούς, μια ιρανική επίθεση σε τουρκικό έδαφος δεν θα θύμιζε τις χαμηλού ρίσκου «επιχειρήσεις μηνύματος» κατά των κρατών του Κόλπου. Θα συνιστούσε κίνηση με άμεσες στρατηγικές προεκτάσεις. Ο Άριφ Κεσκίν, ειδικός για το Ιράν στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, προειδοποιεί ότι «μια άμεση στρατιωτική ενέργεια κατά της Τουρκίας θα μπορούσε να προκαλέσει συμμετρική απάντηση της Άγκυρας και να ωθήσει τη σύγκρουση πέρα από τα διαχειρίσιμα όρια», επισημαίνοντας ότι η ενεργοποίηση των μηχανισμών συλλογικής άμυνας θα εκτίνασσε το στρατηγικό κόστος για την Τεχεράνη.

Αυτό το «ΝΑΤΟϊκό ρίσκο» έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι θεσμικό. Ακόμη και χωρίς αυτόματες διαδικασίες, το γεγονός ότι η Τουρκία είναι μέλος της Συμμαχίας δημιουργεί πλαίσιο διαβουλεύσεων, ανταλλαγής πληροφοριών και κίνησης αμυντικών δυνατοτήτων, σε χρόνο που συχνά μετριέται σε ώρες. Το δεύτερο είναι πολιτικό. Μια επίθεση στην Τουρκία θα έφερνε τους συμμάχους μπροστά σε ένα ζήτημα αξιοπιστίας και αποτροπής, άρα θα αύξανε την πίεση για συλλογικό σήμα αποφασιστικότητας, ακόμη κι αν αυτό το σήμα δεν έπαιρνε τη μορφή άμεσης κλιμάκωσης.

Ο Σερχάν Αφατζάν, διευθυντής του Κέντρου Μελετών Ιράν (IRAM) στην Άγκυρα, τονίζει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία φαίνεται να υπολογίζει πως τα κράτη του Κόλπου δεν θα απαντήσουν στρατιωτικά, κάτι που δεν ισχύει για την Τουρκία. «Το Ιράν δεν έχει ούτε το στρατηγικό κίνητρο ούτε την πρόθεση να στοχεύσει την Τουρκία· οι κίνδυνοι θα ήταν εξαιρετικά υψηλοί, τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ένα πλήγμα θα απομόνωνε μια από τις τελευταίες διαθέσιμες διπλωματικές οδούς της Τεχεράνης.

Η Τουρκία ως δίαυλος διαχείρισης κρίσης και ως οικονομική «ανάσα»

Η Τουρκία παραμένει για την Τεχεράνη κάτι περισσότερο από γείτονας. Είναι κρίσιμος διπλωματικός παράγοντας και δυνητικός μεσολαβητής σε μια φάση που οι δίαυλοι επικοινωνίας στενεύουν. Όπως υπογραμμίζει ο Κεσκίν, «μια επίθεση στην Τουρκία θα περιόριζε δραστικά τον διπλωματικό ελιγμό του Ιράν, θα έκλεινε μια κρίσιμη οδό διαχείρισης της κρίσης και θα ωθούσε την Άγκυρα σε ένα ξεκάθαρα αντίπαλο στρατόπεδο, με δεδομένη τη γεωστρατηγική της θέση».

Υπάρχει και μια πιο χειροπιαστή διάσταση, που συχνά μένει έξω από τα γρήγορα ρεπορτάζ. Η Τουρκία λειτουργεί ως πρακτικό παράθυρο για το Ιράν σε επίπεδο εμπορίου, διαμετακόμισης και οικονομικής κυκλοφορίας σε συνθήκες πιέσεων και περιορισμών. Η ύπαρξη αυτού του «πρακτικού καναλιού» δεν σημαίνει ειδυλλιακή σχέση. Σημαίνει ότι μια ρήξη έχει κόστος που δεν εξαντλείται στο πολιτικό επίπεδο. Ένα πλήγμα που θα ανάγκαζε την Τουρκία να αναδιατάξει τη στάση της, θα έσφιγγε και αυτά τα περιθώρια, μειώνοντας τον χώρο ελιγμών της Τεχεράνης όταν ακριβώς τον χρειάζεται περισσότερο.

Η Τουρκία και ο κίνδυνος της λάθος εκτίμησης στην εποχή των drone

Το πιο επικίνδυνο στοιχείο στην παρούσα φάση δεν είναι μόνο η πρόθεση. Είναι η πιθανότητα λάθους εκτίμησης. Σε πόλεμο drones και αναχαιτίσεων, η τεχνική αστοχία, η απόκλιση πορείας, η λανθασμένη αναγνώριση, η αλληλεπικάλυψη με ενέργειες proxies, δημιουργούν περιβάλλον όπου ένα γεγονός μπορεί να εκληφθεί ως «εσκεμμένο πλήγμα» ακόμη κι αν δεν σχεδιάστηκε έτσι.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία είναι ευάλωτη όχι επειδή είναι αδύναμη, αλλά επειδή είναι κόμβος. Γεωγραφία, υποδομές, συμμαχική ιδιότητα, επικοινωνιακή ένταση, όλα αυτά συμπιέζουν τον χρόνο λήψης απόφασης. Η Άγκυρα μπορεί να βρεθεί μπροστά στο δίλημμα «απόδοση ευθύνης και αντίδραση» σε χρόνο που δεν επιτρέπει άνεση διπλωματικής επαλήθευσης, ειδικά αν το περιστατικό αφορά εγκατάσταση υψηλής συμβολικής αξίας, όπως το Ιντσιρλίκ, ή υποδομή υψηλής στρατηγικής φόρτισης, όπως το Κιουρετζίκ.

Τουρκία και η στρατηγική ισορροπία της Άγκυρας

Η τουρκική ηγεσία κινείται έντονα στο παρασκήνιο για την αποτροπή ευρύτερης πολεμικής αναμέτρησης, επιχειρώντας να διατηρήσει μια προσεκτική ισορροπία. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι είναι «βαθιά ανήσυχος» από τις επιθέσεις, καταδικάζοντας παράλληλα τα ιρανικά αντίποινα και δεσμευόμενος να εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αυτή η ισορροπία δεν είναι άσκηση ουδετερότητας. Είναι προσπάθεια να μην χαθεί ο ρόλος της Τουρκίας ως διαμεσολαβητικού κόμβου, χωρίς να τεθεί σε αμφισβήτηση η ΝΑΤΟϊκή της ταυτότητα, και χωρίς να δοθεί πάτημα στην Τεχεράνη να μεταφράσει την τουρκική επικράτεια ως προέκταση της αμερικανικής επιχειρησιακής ζώνης. Η Άγκυρα επιδιώκει να μην γίνει «πεδίο μάχης» μιας σύγκρουσης που δεν θέλει να κληρονομήσει, καθώς γνωρίζει ότι ένα επεισόδιο στο έδαφός της θα μετατρέψει την τουρκική στάση από διαχείριση σε αναγκαστική επιλογή ρόλου.

Η Τουρκία ως όριο κλιμάκωσης με συστημικές συνέπειες

Το ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί το Ιράν αποφεύγει την Τουρκία. Είναι τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα. Η μη στοχοποίηση τουρκικού εδάφους λειτουργεί ως σιωπηρή αναγνώριση ότι η Άγκυρα αποτελεί όριο κλιμάκωσης. Αν αυτό το όριο παραβιαστεί, η φύση της σύγκρουσης αλλάζει: από περιφερειακή αντιπαράθεση με ελεγχόμενα πλήγματα, σε κρίση που τέμνει άμεσα τις γραμμές του ΝΑΤΟ και πιέζει την Τουρκία να απαντήσει με τρόπο που δεν θα είναι εύκολα αναστρέψιμος.

Σε αντίθεση με τις χώρες του Κόλπου, η Τουρκία δεν είναι χώρος όπου η Τεχεράνη μπορεί να υπολογίζει ότι θα παραχθεί «μήνυμα» χωρίς απάντηση. Είναι χώρος όπου ένα πλήγμα μπορεί να γίνει καταλύτης για αναδιάταξη συμμαχικών στάσεων, για επιτάχυνση αμυντικών κινήσεων στη Μεσόγειο και για αποστέρηση του Ιράν από έναν από τους τελευταίους λειτουργικούς διαύλους διαχείρισης κρίσης. Η τουρκική εξαίρεση από τον κατάλογο των ιρανικών στόχων δεν είναι ένδειξη «ειδικής σχέσης». Είναι ένδειξη ότι, στην παρούσα φάση, το Ιράν προσπαθεί να κρατήσει την κρίση κάτω από κατώφλι που θεωρεί διαχειρίσιμο.

Ακριβώς επειδή το κατώφλι αυτό είναι πολιτικό και όχι τεχνικό, η σταθερότητά του δεν είναι δεδομένη. Η εποχή των drones, της ταχύτητας διάδοσης φημών, και των πολλαπλών δρώντων, αυξάνει την πιθανότητα ένα «συμβάν» να μετατραπεί σε στρατηγικό γεγονός. Και αν υπάρχει ένα σημείο όπου μια λάθος εκτίμηση μπορεί να μετατρέψει μια περιφερειακή αντιπαράθεση σε συστημική κρίση, αυτό είναι η Τουρκία.