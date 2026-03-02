Εκατοντάδες Ιρανοί διέσχισαν τα σύνορα προς την Τουρκία το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών–Ισραήλ κατά του Ιράν επεκτεινόταν, σύμφωνα με μάρτυρα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Όσοι έφταναν στην Τουρκία περιέγραφαν κλίμα φόβου στην Τεχεράνη, αλλά και μεγάλες ουρές σε πρατήρια καυσίμων, την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, η Τουρκία είχε ανακοινώσει ότι οι ημερήσιες διελεύσεις επιβατών στα τρία συνοριακά περάσματα Τουρκίας-Ιράν ανεστάλησαν κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, επιτρέποντας την είσοδο μόνο σε Τούρκους πολίτες και υπηκόους τρίτων χωρών. Την Κυριακή, ταξιδιώτες είχαν δηλώσει στο Reuters ότι ορισμένοι Ιρανοί πολίτες εμποδίζονταν να περάσουν στην Τουρκία.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, Ιρανοί άρχισαν να περνούν στην Τουρκία μέσω του συνοριακού σταθμού Καπικόι, με φόντο χιονισμένους λόφους στην ιρανική πλευρά των συνόρων. Ένας άνδρας από την ιρανική πρωτεύουσα, ο οποίος δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του, αλλά ανέφερε ότι η σύζυγος και τα παιδιά του βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, περιέγραψε την κατάσταση ως ήδη δύσκολη στην Τεχεράνη.

«Η κατάσταση στην Τεχεράνη είναι ήδη δύσκολη. Υπάρχουν βομβαρδισμοί. Όλοι φοβούνται. Αλλά, για παράδειγμα, οι απλοί άνθρωποι, δεν έπαθαν κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι την πρώτη ημέρα του πολέμου αγόρασε είδη οικιακής χρήσης στην Τεχεράνη, ωστόσο τα καταστήματα ήταν ιδιαίτερα γεμάτα από κόσμο.

Ο Μπιναλί Κιλίτς, Ιρανός Αζέρος από την περιοχή του Καζβίν κοντά στα τουρκικά σύνορα, δήλωσε ότι η ζωή εκεί συνεχίζεται κανονικά, αλλά υπάρχουν συνεχείς βομβαρδισμοί σε στρατιωτικές περιοχές, γεγονός που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών. «Έχουν αποσυρθεί στον εαυτό τους. Όλοι βρίσκονται στα σπίτια τους», ανέφερε ο Κιλίτς, καθώς άνθρωποι έσερναν βαλίτσες έξω από τη συνοριακή πύλη υπό ελαφριά χιονόπτωση, κατευθυνόμενοι προς μίνι λεωφορεία που τους περίμεναν.

«Ακούγονταν ήχοι βομβαρδισμών από κοντινές περιοχές που επλήγησαν», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τρόφιμα ή άλλα βασικά αγαθά. «Η μόνη ανησυχία που έχουν οι άνθρωποι είναι η εξασφάλιση καυσίμων για τις μετακινήσεις τους, κοντινές και μακρινές. Υπάρχουν ουρές στα πρατήρια καυσίμων», τόνισε.

Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ είχε δηλώσει ότι το Ιράν επιτρέπει στους πολίτες του να εισέρχονται στη χώρα μέσω της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι οι εμπορικές διελεύσεις φορτίων και στα τρία συνοριακά περάσματα συνεχίζονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες. «Όλες οι μονάδες μας συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των υπηρεσιών διέλευσης συνόρων της Τουρκίας και των εμπορικών ροών», δήλωσε ο Ομέρ Μπολάτ.