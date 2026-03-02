Με μια συγκλονιστική τοιχογραφία που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών επέλεξαν να τιμήσουν τους 200 της Καισαριανής, μετατρέποντας το κτίριό τους σε ένα ζωντανό μνημείο της Αντίστασης.

Οι εργασίες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και το αποτέλεσμα είναι μια επιβλητική σύνθεση που βασίζεται σε εμβληματικό φωτογραφικό υλικό που αναδείχθηκε πρόσφατα. Η τοιχογραφία αποτυπώνει με grayscale τόνους τις μορφές των αγωνιστών, φέρνοντας τον θεατή πρόσωπο με πρόσωπο με τους ήρωες της 1ης Μαΐου 1944.

«Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά δεν πεθαίνει ποτέ» – ​Το μήνυμα του Μήτσου Ρεμπούτσικα

​Στο πάνω μέρος του έργου δεσπόζει η φράση-σύμβολο που γράφτηκε λίγο πριν την εκτέλεση:

​«Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά δεν πεθαίνει ποτέ»

​Πρόκειται για το τελευταίο σημείωμα του Μήτσου Ρεμπούτσικα, δικηγόρου και μέλους της ΕΠΟΝ, που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς κατακτητές. Η φράση αυτή υπογραμμίζει την αθανασία της θυσίας για την ελευθερία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

​Δίπλα στις ασπρόμαυρες μορφές, οι φοιτητές πρόσθεσαν με έντονο κόκκινο χρώμα τα γράμματα του ΚΚΕ, υπογραμμίζοντας την πολιτική ταυτότητα των εκτελεσθέντων.