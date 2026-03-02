Την εκτίμησή του ότι μετά το «χτύπημα» στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, η Σούδα δεν βρίσκεται στο απυρόβλητο, εξέφρασε ο Ευάγγελος Βενέτης, διδάσκων στο τμήμα Αραβικών, Περσικών και Τουρκικών του Πανεπιστημίου Λέιντεν στην Ολλανδία και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ σε θέματα Μέσης Ανατολής.

Ο κ. Βενέτης ανέφερε στο patris.gr ότι ούτε οι Κύπριοι ανησυχούσαν, αλλά χτυπήθηκαν και προφανώς το αμερικανικό έδαφος στη Σούδα πλέον, κατά τη δική του άποψη, βρίσκεται στο στόχαστρο των δυνάμεων αποτροπής του άξονα αντίστασης του Ιράν αλλά και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου μετά την εμπλοκή της στις 2 Μαρτίου.

Όπως ανέφερε, οι Έλληνες πολίτες δεν θα πρέπει να ανησυχούν ότι ίσως υπάρξει ένα ιρανικό χτύπημα σε μη στρατιωτικό στόχο στην επικράτεια, αλλά να έχουν στο μυαλό τους ότι ένα στοχευμένο χτύπημα σε μια βάση, όπως της Σούδας, δηλαδή αμερικανικό έδαφος, δεν θεωρείται απίθανο σενάριο, προσθέτοντας ότι δεν θα γινόταν ποτέ μια επίθεση σε μη στρατιωτικό στόχο γιατί το Ιράν δεν θέλει να διασαλεύσει τις καλές σχέσεις με την Ελλάδα.

Ωστόσο, σχολίασε ότι όσο το Ιράν καταφέρνει να περιφερειοποιεί το πρόβλημα, τόσο δημιουργούνται δυσκολίες στον ανεφοδιασμό των αμερικανοϊσραηλινών δυνάμεων, ενώ σχολίασε σε αυτή τη φάση τον ρόλο της Κίνας που ήδη μπαίνει στην γεωπολιτική ανάλυση ως κρατούμενο στο πλαίσιο του σιναμερικανικού ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βενέτης, μιλώντας στο patris.gr, είπε: «Οι εθνικές υπηρεσίες Αμερικής και Ισραήλ κατάφεραν τον στόχο τους να ανατρέψουν την πνευματική ηγεσία αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν ως τώρα την ανατροπή του πολιτικού συστήματος ούτε να νικήσουν στον πόλεμο με την Τεχεράνη.

Η αντίδραση του Ιράν ήταν καλύτερη από αυτήν στον πόλεμο του καλοκαιριού, το σύστημα αποτροπής είναι οργανωμένο και τα πρώτα τρία 24ωρα δείχνουν ότι το Ιράν έχει στόχο να περιφερειοποιήσει τον πόλεμο, κάτι που δεν επιθυμούν οι Ισραηλινοαμερικανοί, γιατί αυτό θα δυσκολέψει τη γραμμή ανεφοδιασμού και θα καταστεί περισσότερο επισφαλής αν γενικευτεί ο πόλεμος», είπε ο κ. Βενέτης σχολιάζοντας το ερώτημα αν όλο αυτό θα διαρκέσει λίγα 24ωρα ή θα λάβει διαστάσεις και διάρκεια.

«Αν χτυπήσουν στη Σούδα θα είναι στοχευμένο…»

Σε ερώτηση για το αν είναι εύλογη η ανησυχία για τη Σούδα και τις έκτακτες συσκέψεις που εγκαινιάζει κάθε πρωί στις 8 το υπουργείο Άμυνας, απάντησε: «Μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, το αμερικανικό έδαφος της Σούδας βρίσκεται στο στόχαστρο των δυνάμεων αποτροπής του άξονα αντίστασης είτε του Ιράν είτε της Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της χρήσης της Σούδας για επιθέσεις κατά του ιρανικού εδάφους για τη δολοφονία πολιτικών αρχηγών του Ιράν από αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις. Το Ιράν στοχοποιεί, όπως αναφέραμε, το αμερικανικό και νατοϊκό έδαφος της Σούδας μέσα στο πλαίσιο της νόμιμης αυτοάμυνάς του.

Οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν γιατί τα χτυπήματα είναι στοχευμένα. Δεν υπάρχει προοπτική να στοχευθούν θέσεις μη στρατιωτικών στόχων στην περιοχή, παρά μόνο στόχοι που συνδέονται με Αμερικανούς και Νατοϊκές Δυνάμεις στη Βάση της Σούδας. Η Ελλάδα και το Ιράν έχουν διαχρονικά άριστες σχέσεις και το Ιράν δεν προτίθεται να διασαλεύσει τις σχέσεις αυτές στο όνομα οποιασδήποτε επιβουλής στην περιοχή. Η προοπτική γενίκευσης του πολέμου φαίνεται ότι υπάρχει και γίνεται πραγματικότητα. Ειδικά από το πρωί με την εμπλοκή της Χεζμπολάχ του Λιβάνου που ενεργοποιεί το μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου και λόγω αυτής της εμπλοκής, Ελλάδα και Κύπρος καλούνται να τηρήσουν πολιτική ίσων αποστάσεων».

Τέλος, υπήρξε αναφορά για την εταιρικότητα Κίνας και Ρωσίας σε σχέση με το Ιράν, σημειώνοντας: «Δεν υπάρχει στρατιωτικός άξονας ενεργός με την Κίνα και τη Ρωσία. Υπάρχει στρατιωτική εταιρικότητα με Κίνα και Ρωσία για τυχόν προμήθειες εξοπλιστικών εφόσον ζητούνται, αλλά όχι σχέδιο ή μνημόνιο συνεργασίας σε στρατιωτικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε την πρώτη κατάρριψη αμερικανικού F-15 στο Κουβέιτ. Άρα η εμπλοκή της Κίνας ως πιθανότητα θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω τρίτων μετώπων στην Ταϊβάν ή αλλού στην Ευρασία σε σχέση με τον σιναμερικανικό ανταγωνισμό», κατέληξε ο κ. Βενέτης.