Ο Άρης Σερβετάλης επιστρέφει τηλεοπτικά στο Mega, ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες, για να ενσαρκώσει, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Espresso», τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον φωτεινό γέροντα του Αγίου Ορους.

Να θυμίσουμε ότι τον ηθοποιό τον είχαμε απολαύσει στη θρυλική κωμική σειρά του Mega «Είσαι στο ταίρι μου», στον ρόλο του Λάζαρου με τη σαύρα στον ώμο, και, όπως φαίνεται, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ώστε ο καλός ηθοποιός του θεάτρου μας να επανέλθει στην τηλεοπτική στέγη που τον ανέδειξε. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Εspresso», θα «μοιραστεί» στα δύο, με τον Τάσο Λέκκα να υποδύεται τον άγιο σε νεαρή ηλικία και τον Σερβετάλη σε μεγαλύτερη.

Πάντως λέγεται ότι άλλοι δύο ηθοποιοί έχουν «κλειδώσει» για τη θρησκευτική σειρά και δεν είναι άλλοι από τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και τον Νίκο Γκέλια. Τα γυρίσματα θα αρχίσουν μετά το Πάσχα, ώστε να δούμε την παραγωγή την ερχόμενη σεζόν. Η σειρά, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα πλαίσια 12 επεισοδίων με το σενάριο να φέρει την υπογραφή του Γιώργου Τσιάκκα και η σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο βαθιά θρησκευόμενος Άρης Σερβετάλης υποδύθηκε στην ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού», σε σενάριο και σκηνοθεσία Γέλενα Πόποβιτς, τον Αγιο Νεκτάριο Αιγίνης. Η ταινία αφηγείται τη ζωή του θαυματουργού αγίου μετά την εκθρόνισή του από τη θέση του Επισκόπου Πενταπόλεως στο Κάιρο. Η ταινία ήταν μια παραγωγή της Μονής Βατοπαιδίου και του Ινστιτούτου «Αγιος Μάξιμος ο Γραικός», όπως θα είναι και η σειρά «Ο Αγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής». Τα γυρίσματα της ταινίας για τον Αγιο Νεκτάριο άρχισαν τον Ιούνιο του 2020 και η παγκόσμια πρεμιέρα της έγινε στις 25 Απριλίου 2021 στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μόσχας.

Να τονίσουμε ότι ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές μορφές της σύγχρονης Ορθοδοξίας. Γεννήθηκε το 1897 στην Πάρο με το κοσμικό όνομα Φραγκίσκος Κότης, τέταρτο παιδί σε μια φτωχή αλλά ευσεβή οικογένεια με επτά παιδιά. Στα 15 του αναγκάστηκε να φύγει από το νησί για να εργαστεί στον Πειραιά και να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του. Σε ηλικία 23 ετών αρραβωνιάστηκε, όμως σύντομα άρχισε να νιώθει έντονη πνευματική έλξη προς τον μοναχισμό.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του, είχε ένα όραμα με αγγέλους που τον απομάκρυνε από τις γήινες έγνοιες. Ετσι, διέλυσε τον αρραβώνα του και άρχισε ασκητική ζωή στα περίχωρα της Αθήνας. Το 1921 πήγε στο Αγιο Ορος αποζητώντας πνευματικό οδηγό για τη νοερά προσευχή. Εγκαταστάθηκε στα Κατουνάκια, κοντά στον γέροντα Δανιήλ, ο οποίος του επέτρεψε να προσεύχεται μόνος του σε μια σπηλιά μέχρι να βρεθεί συνασκητής για την αποφυγή πλανών. Το 1925 εκάρη μοναχός, παίρνοντας το όνομα Ιωσήφ, στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη.

Ζώντας με απόλυτη λιτότητα και διαρκή προσευχή μαζί με τον συνασκητή του πατέρα Αρσένιο, ο Αγιος Ιωσήφ έγινε πνευματικός καθοδηγητής πολλών μοναχών. Μεταξύ των μαθητών του ήταν και ο πατέρας Εφραίμ, που αργότερα έγινε ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου.