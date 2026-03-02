Ένας φίλαθλος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε στο Σαντιάγο της Χιλής, έπειτα από βίαιη σύγκρουση ομάδων οπαδών.

Ενας φίλαθλος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε την Κυριακή στο Σαντιάγο της Χιλής, έπειτα από συμπλοκή μεταξύ ομάδων οπαδών που συνδέονται με τις Κόλο – Κόλο και Ουνιβερσιτάδ ντε Τσίλε. Σύμφωνα με τις αρχές, όπως μεταδόθηκε από τοπικά μέσα, τα επεισόδια ξέσπασαν όταν μέλη «barra brava» της Ουνιβερσιτάδ επιτέθηκαν σε αυτοκινητοπομπή οπαδών της Κόλο – Κόλο που κατευθυνόταν προς το γήπεδο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Πουδαουέλ, στη Μητροπολιτική Περιφέρεια. Ο νεκρός έφερε τραύματα από πυροβολισμούς και κατέληξε αργότερα σε ιατρικό κέντρο. Ένας δεύτερος οπαδός διακομίστηκε τραυματισμένος, αλλά σύμφωνα με ιατρικές αναφορές που επικαλούνται τοπικά μέσα, η κατάστασή του δεν εμπνέει άμεση ανησυχία. Επιπλέον επεισόδια αναφέρθηκαν έξω από την κλινική όπου μεταφέρθηκε ο τραυματίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν άλλοι τραυματσμοί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο υπόπτων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα στο Πουδαουέλ. Κατόπιν εντολής του εισαγγελέα, η μονάδα ανθρωποκτονιών του Σαντιάγο ανέλαβε τη διενέργεια εγκληματολογικών ερευνών και τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού, με στόχο τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον καταλογισμό ευθυνών. Οι Αρχές δεν έδωσαν άμεσα στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων ή των συλληφθέντων, ούτε διευκρίνισαν αν το περιστατικό θα επιφέρει αλλαγές στα μέτρα ασφαλείας για τον αγώνα, καθώς η ποινική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.