Οπαδικό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 17χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ύστερα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες ηλικίας 30 και 22 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς και για εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο άνδρες μαζί με ακόμη δύο άτομα εισήλθαν βραδινές ώρες του Σαββάτου, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου προκάλεσαν φραστικό επεισόδιο με επτά θαμώνες.

Ορισμένοι από τους θαμώνες, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, φορούσαν ρουχισμό με διακριτικά ομάδας της Θεσσαλονίκης, γεγονός που φαίνεται πως αποτέλεσε αφορμή για την ένταση.

Όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και μέλη της οικογένειάς του προσπάθησαν να παρέμβουν ώστε να ηρεμήσει η κατάσταση, τα τέσσερα άτομα τους εξύβρισαν και τους απείλησαν, ενώ προκάλεσαν φθορές σπάζοντας τζάμι της πόρτας. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από τους δράστες επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον ελαφρά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση των δύο ακόμη ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση.