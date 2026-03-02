Αμερικανικά μαχητικά αεροπλάνα συνετρίβησαν σήμερα το πρωί στο Κουβέιτ, όμως τα πληρώματά τους επέζησαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ κατά την τρίτη ημέρα των ιρανικών πληγμάτων εναντίον χωρών του Κόλπου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου δεν αποκάλυψε τα αίτια, ενώ δεν διευκρίνισε πόσα αεροπλάνα συνετρίβησαν ούτε τον τύπο τους. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει ακόμα.

Οι Κουβεϊτιανές αρχές εντόπισαν τα μέλη των πληρωμάτων και τα μετέφεραν σε νοσοκομεία, όπου ανακοινώθηκε πως βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τον οποίο επικαλέσθηκε το κουβεϊτιανό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Διεξάγεται έρευνα, ενώ υπάρχει συντονισμός απ’ ευθείας ανάμεσα στις Κουβεϊτιανές αρχές και τις δυνάμεις των ΗΠΑ που σταθμεύουν στη χώρα.