Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη Δευτέρα 2 Μαρτίου ότι στοχοθέτησαν την αεροπορική βάση των ΗΠΑ Άλι αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ και πλοία στον Ινδικό Ωκεανό, σε αντίποινα για το θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στην ισραηλινοαμερικανική επίθεση.

Πύραυλοι «των χερσαίων και ναυτικών δυνάμεων, που επιχειρούν από πολλές τοποθεσίες, στοχοθέτησαν στη διάρκεια των τελευταίων ωρών την αμερικανική αεροπορική βάση Άλι αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ, καθώς και εχθρικά πλοία στο βόρειο τμήμα του Ινδικού Ωκεανού», σύμφωνα με ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι «15 πύραυλοι κρουζ» χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις.